Antonio Careca spara a zero su una bandiera del Napoli: nessuno si aspettava una dichiarazione simile, scoppia il caso sui social

Antonio Careca ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale della squadra azzurra: nessuno si aspettava parole fortissime su uno dei giocatori più rappresentativi del Napoli di oggi. Tifosi divisi, scoppia il caso sui social.

Il Napoli, nonostante l’ultima sconfitta contro la Fiorentina, è ancora pienamente in corsa per lo scudetto. Tra quelli che si sono esposti sull’argomento c’è anche Antonio Careca, che ha parlato del momento della squadra e di alcuni dei giocatori più importanti della rosa.

Antonio Careca è stato uno degli attaccanti più forti e decisivi degli anni 80 e 90. Un giocatore completo: fisico, ma anche agile e con una classe fuori dal comune, è all’unanimità uno dei brasiliani più forti della storia. Dopo aver vinto due campionati in patria con il Guaranì, club in cui è cresciuto, e con il San Paolo, è stato acquistato dal Napoli nel 1987 per giocare in Serie A.

Nel suo primo anno con Diego Armando Maradona e Bruno Giordano compone la MA-GI-CA, lo storico e micidiale tridente partenopeo. Assieme al pibe de oro, che lo definì uno dei migliori compagni che abbia mai avuto in tutta la sua carriera, Careca vince una Coppa UEFA, una Supercoppa Italiana e uno storico Scudetto. Nel 1993 decide di lasciare Napoli ed emigrare in Giappone al Kashiwa Reysol, dove gioca per quattro anni prima del ritorno in Brasile prima al Santos, poi al Campinas e infine al Sao José.

La curiosità riguarda il soprannome Careca: infatti il suo nome di battesimo è Antonio de Oliveira Filho. Questo soprannome viene dalla madre e dalla zia per la folta chioma riccioluta che lo contraddistingueva, che ricordava quella di un celebre clown della tv brasiliana, Carequinha.

L’ex calciatore non le manda a dire: parole pesanti su di lui

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Antonio Careca ha espresso le sue opinioni sulla rosa del Napoli, sulla lotta scudetto, ma anche e in particolare su due giocatori come Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. Per quanto riguarda le ambizioni di titolo, l’ex attaccante brasiliano crede che tutto si deciderà nelle ultime giornate e si augura che il Napoli possa alla fine trionfare dopo così tanto tempo.

Su Osimhen ha speso parole dolci, apprezzandone le qualità tecniche e temperamentali. Sa segnare, è veloce, potente e alto; inoltre ha una voglia matta di fare la storia del club che lo porta a trascinare la squadra. Più aspre invece le dichiarazioni sul capitano Lorenzo Insigne, che lascerà il Napoli al termine della stagione. Su di lui ha detto: “Credo sia stata una scelta sua, poteva giocare ancora alla grande nel campionato italiano. Fisicamente è a posto e non ha nessun tipo di problema. Fosse stato per me restavo a Napoli anziché andare a Toronto, ma è comunque una scelta da rispettare”.

Le parole di Careca hanno scatenato un caso sui social dove i tifosi si sono divisi tra chi dà ragione a Insigne che ha ceduto a uno stipendio e un benefit da milionario, e altri che si aspettavano che restasse e sono rimasti delusi.