Bayern Monaco – Incredibili minacce a Nagelsmann: la situazione attuale dell’allenatore è drammatica

La dura eliminazione dei campioni di Germania ha lasciato dei pesanti strascichi, tanto che l’allenatore dei bavaresi sta ricevendo dure minacce.

È stata incredibile l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League del Bayern Monaco da parte del Villarreal.

Dopo aver eliminato la Juventus con un netto 0-3 all’Allianz Stadium, gli spagnoli eliminano un’altra grande pretendente al titolo, pareggiando per 1-1 all’Allianz Arena dopo l’altrettanto incredibile vittoria per 1-0 della gara d’andata firmata Arnaut Danjuma.

Il Bayern si è presentato contro il sottomarino giallo con una formazione super offensiva, un 3-4-3 a trazione anteriore che vedeva due terzini come Pavard e Lucas Hernandez utilizzati come difensori centrali accanto a Upamecano, ali d’attacco come Coman e Sané a tutta fascia con Muller e Musiala a supporto di Lewandowski. Una formazione sconsiderata volta a ribaltare l’1-0 della gara dello Stadio della Ceramica.

Bayern che però non è riuscito ad incidere mai come desiderato, e che è sbattuto a più riprese sul muro eretto dalla squadra di Emery. Il gol che sblocca il risultato è arrivato in apertura di ripresa grazie al solito Lewandowski, ma un contropiede letale all’ultimo minuto prima del recupero ammutolisce i tifosi di casa. La rete è di Chukwueze, l’assist di Gerard Moreno. Incredibilmente il Villarreal elimina un’altra grande e vola in semifinale.

Duri attacchi a Nagelsmann, si è andati troppo oltre

La sconfitta ha lasciato pesanti strascichi sulla tifoseria della squadra bavarese, che si è lasciata andare ad atteggiamenti più che condannabili, mandando messaggi minatori al tecnico Julian Nagelsmann, molto criticato per la squadra scriteriata che ha disposto in campo e che non ha portato il risultato sperato.

A qualche giorno di distanza dalla disfatta, il tecnico del Bayern si dice molto molto amareggiato per quanto successo: “So che riceverò sempre delle critiche, è normale e lo accetto. Però non è facile andare avanti con 450 messaggi di morte ricevuti su Instagram”

Già nel post partita Nagelsmann aveva ricevuto le critiche da parte di alcuni giocatori del Villarreal, su tutti Dani Parejo che aveva voluto sottolineare la mancanza di rispetto del tecnico bavarese che diceva di voleva chiudere il discorso qualificazione già all’andata, sottovalutando di fatto l’avversario. Una critica ovviamente ben accetta e che fa parte del gioco, rispetto a dei messaggi portatori di odio che non fanno bene al calcio, a chi lo segue e a chi lo pratica.

Nella speranza che le persone che si sono rese protagoniste di questi gesti vengano punite o si rendano conto che, nonostante la passione, il calcio è solo un gioco.