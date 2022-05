Atalanta – Gasperini è furioso, l’accusa lanciata è pesantissima: “E’ un disastro”

Parole forti da parte di Gasperini che non manca ancora una volta di scatenare le polemiche: le sue dichiarazioni hanno sconvolto i tifosi, ecco cosa è accaduto.

La gara del Gewiss Stadium ha chiuso la trentacinquesima giornata di Serie A. Tra i padroni di casa dell’Atalanta e gli ospiti della Salernitana è arrivato un pareggio.

Un risultato d’oro per la squadra di Davide Nicola che continua a coltivare il sogno salvezza, mentre molto meno positivo per i bergamaschi, che non riescono più a trovare quella continuità che li aveva caratterizzati ad inizio stagione.

Dopo un paio di tentativi da fuori area da parte di Scalvini e Freuler, entrambi neutralizzati da Sepe, l’Atalanta si è trovata in svantaggio grazie al bellissimo inserimento di Ederson, che ha sfruttato la torre di Milan Djuric e ha battuto Musso per lo 0-1 granata.

Nella ripresa la Salernitana prova anche a cercare il raddoppio in più occasioni. Prima ci prova il norvegese Bohinen, al quale risponde pronto Musso. L’Atalanta reagisce col colpo di testa di Palomino che finisce di poco fuori.

Poi due grandi occasioni per gli ospiti con il colpo di testa di Coulibaly prima e con la conclusione di sinistro di Verdi poi, trovando però sempre pronto il portiere argentino della Dea. Dopo un’occasione per Maehle, che scaraventa in porta un pallone vagante trovando la risposta di Sepe, la beffa per i campani arriva proprio nei minuti finali, con il destro in diagonale di Mario Pasalic, che ha sfruttato la bellissima imbucata di Malinovskyi e ha battuto Sepe per il pareggio all’ottantottesimo minuto del match.

LEGGI ANCHE -> Mino Raiola – Il suo patrimonio è incredibile: ecco chi sono i suoi eredi

Un vero e proprio disastro

Così ha definito Gasperini nel post-partita l’andamento arbitrale dell’ultima stagione vissuta dalla sua squadra. Sono tanti, a detta del tecnico nerazzurro, i torti arbitrali subiti dall’Atalanta, che rischiano di minarne la qualificazioni alle coppe europee nella prossima stagione.

“Avete le immagini e potete vederlo, quest’anno è stato un vero e proprio disastro. L’episodio di La Spezia ha sollevato un polverone ma sono mesi che ne parlo, quello che è successo è di una gravità assoluta. Si rischia di far perdere credibilità al calcio”. Sono le parole forti dell’allenatore della Dea, visibilmente contrariato, forse anche a causa della prestazione della sua squadra.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Gasperini svela il suo futuro: tifosi increduli, ma la panchina è già calda

In ogni caso, la sensazione generale nel mondo del calcio è quella di un cambiamento più che necessario, in modo da rendere migliore l’utilizzo della tecnologia a servizio della squadra arbitrale, per aiutare ancora di più i direttori di gara.