Atalanta – Gasperini svela il suo futuro: tifosi increduli, ma la panchina è già calda

Riflessioni in corso in casa Atalanta: l’allenatore Gian Piero Gasperini ha svelato il futuro lasciando i tifosi a bocca aperta. La panchina scotta.

L’allenatore nerazzurro ha rilasciato un indizio molto chiaro: il futuro di Gasperini all’Atalanta non è più solido.

Quella in corso è senza dubbio una delle stagioni più complicate per Gian Piero Gasperini. L’Atalanta ha disputato una prima metà di stagione ad altissimi livelli, al punto che in molti la consideravano una valida concorrente per lo scudetto. Tuttavia, l’infortunio di Zapata e l’assenza prolungata di Ilicic hanno condizionato il campionato dei bergamaschi, che ora sono in lotta per un posto in Europa League.

Il pareggio in casa con la Salernitana agguantato all’ultimo grazie al solito Pasalic ha lasciato l’amaro in bocca: Lazio e Roma (rispettivamente quinta e sesta in classifica) sono ora a +3 a tre giornate dalla fine. L’attuale ottavo posto escluderebbe la Dea anche dalla Conference League, in quanto una posizione più in alto si trova la Fiorentina.

La prossima annata, dunque, l’Atalanta potrebbe non giocare una competizione internazionale.

Intanto, il futuro di Gasperini sta diventando un tema caldo: l’allenatore ha dato un indizio molto chiaro.

Gasperini, le sue parole sono chiarissime: spunta un indizio inatteso

Il secondo pareggio consecutivo ha complicato la corsa dell’Atalanta alla qualificazione alla prossima Europa League. I bergamaschi stanno soffrendo un calo non indifferente e potrebbero essere esclusi anche dalla Conference League.

Le ultime tre partite contro Spezia, Milan ed Empoli saranno cruciali per l’immediato futuro dei nerazzurri.

Intanto, per la prima volta, si inizia a parlare di fine ciclo per Gian Piero Gasperini. L’allenatore atalantino è al centro di diverse voci, nonostante la società non abbia rilasciato dichiarazioni sul suo futuro.

Tuttavia, è stato lui stesso a commentare queste indiscrezioni dopo la partita con la Salernitana: “Gli anni passano. Il segreto sta nel saper spostare il declino, perché il declino è inevitabile. Ci sono delle riflessioni da fare, non decideremo ora”.

Le parole di Gasperini sono chiare: il futuro è elemento di riflessioni. Le parti non si parleranno ora, ma a fine stagione andrà sicuramente in scena un incontro per decidere che percorso intraprendere.

Inaspettatamente, dunque, la separazione starebbe diventando uno scenario concreto. Dall’altro lato, non è assolutamente da escludere una permanenza.

Nel frattempo, però, la panchina dell’Atalanta diventerebbe una delle più ambite dagli allenatori disponibili, cerchia in cui potrebbe rientrare un candidato a sorpresa: Roberto De Zerbi.

L’allenatore dello Shakhtar ha infatti dichiarato: “Questi potrebbero essere i miei ultimi giorni qui”. L’ex Sassuolo ha affermato che sarebbe pronto a restare se il campionato ucraino dovesse riprendere, ma in caso contrario si è detto aperto all’addio per riprendere a lavorare.

Già in passato il nome di De Zerbi è stato associato alla panchina dell’Atalanta ed in estate lo scenario potrebbe ripetersi. I nerazzurri, verosimilmente, sono l’unico top club in Italia con l’allenatore in bilico e la possibilità di affidarsi all’ex Sassuolo potrebbe interessare alla società.

Per ora si tratta solamente di indiscrezioni, ma il futuro dell’allenatore atalantino è sotto la lente di ingrandimento.