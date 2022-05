Milan – Cambia tutto per Leao: il futuro non è più così chiaro, sale la preoccupazione

Dopo le ultime gare Rafael Leao si è fatto notare. La sua permanenza al Milan non è più così scontata ed oggi più che mai il futuro è incerto.

Rafael Leao in questo finale di stagione è l’uomo chiave dei rossoneri, con i suoi gol sta tenendo viva la speranza dei sogni dei tifosi del Milan.

Rafael Leao partita dopo partita si sta rivelando sempre di più un fuoriclasse. I 13 gol segnati finora in questa stagione, di cui 10 in campionato, 1 in Champions League e 2 in Coppa Italia, si stanno rivelando decisivi, come l’ultimo segnato domenica contro la Fiorentina che ha regalato i tre punti ai rossoneri.

Il classe ’99 ha certamente margini di miglioramento, sotto porta deve imparare ad essere più freddo sono troppi i gol sbagliati in questa stagione per un giocatore con le sue abilità. Devastante è invece il suo gioco sulla fascia sinistra, il portoghese ha una capacità di saltare l’uomo in qualsiasi momento e una velocità impressionante.

Il Milan dovrà stare attento questa estate dato che il calciatore è finito nel mirino di due top club europei, Manchester City, Paris Saint Germain e Newcastle. Il valore di mercato dell’ala sinistra del Diavolo si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Milan – Leao: sarà decisivo Jorge Mendes

Il club rossonero sa bene che Leao può rappresentare non solo il presente ma anche il futuro e a meno di offerte folli non ha intenzione di separarsi dal proprio fantasista.

Ogni discorso però verrà affrontato a fine campionato, in questo momento la squadra deve rimanere unita e continuare a credere nell’obiettivo Scudetto. Le parti sembrano essere della stessa idea: continuare insieme.

Un ruolo decisivo lo avrà Jorge Mendes con il quale il Milan vorrà anche parlare di Renato Sanches, pallino di mercato della società dal 2017. Con l’addio di Kessié a giugno, il Diavolo deve cercare un sostituto a centrocampo e il portoghese del Lille sembrerebbe la scelta più convincente.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno dell’anno prossimo e attualmente viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. Il problema sarebbe però il suo ingaggio, ora percepisce 6 milioni all’anno, i rossoneri vorrebbero offrire un massimo di 3-4 milioni a stagione.