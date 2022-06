Atalanta, grande colpo in Premier League: arriva il nuovo Gosens

Atalanta, Gasperini e colleghi hanno deciso di puntare fortemente sul crack di Premier League. Ecco tutti gli aggiornamenti.

I bergamaschi non vengono da una stagione felicissima. Ai nastri di partenza, Muriel e colleghi partivano come quantomeno candidati sicuri per un posto in Champions League, rincorso più o meno fino allo scorso marzo, quando il secondo scacco stagionale contro la Roma allontanò di non poco gli orobici dalle prime quattro posizioni.

Il campionato tutto è stato un saliscendi di prestazioni ed emozioni, che hanno impedito alla squadra di trovare continuità ed equilibrio, da sempre fondamentali per poter centrare nobili piazzamenti e gli obiettivi prefissati. Certo, alle tante colpe che potrebbero essere imputate a Gasperini e adepti va aggiunta anche la giusta dose si sfortuna abbattutasi sull’ambiente lombardo.

A partire dalle problematiche di Ilicic, passando per il lungo infortunio di Zapata e l’iniziale KO di Gosens che ha tenuto il tedesco fermo fino alla finestra invernale di gennaio, quando si è poi concretizzato il suo passaggio all’Inter. Ciò spiega dunque il perché, nonostante un iter tutt’altro che felice, a Bergamo siano convinti nel proseguire con il mister ex Genoa, fautore principale del grande cambiamento e upgrade di questa piazza nel recente passato.

Atalanta, ecco l’ultima idea dalla Premier League per l’erede di Gosens

Servirà però operare con quella ponderatezza e lungimiranza tipiche di Percassi, soprattutto in passato, alla base di costruzioni e percorsi più che felici. La dirigenza tutta sa che per poter archiviare il trascorso recente non brillante servirà attuare una vera e propria rivoluzione, complice anche il naturale esaurimento di una ciclicità iniziata circa un lustro fa e che, come in ogni aspetto della vita e non solo dello sport, necessiterà di una boccata di freschezza e novità.

In altre parole, andranno fatti investimenti che ringiovaniscano la squadra e vadano ad ovviare alle passate e future cessioni. A partire da quella del su nominato esterno mitteleuropeo passato all’Inter di Inzaghi e Marotta durante il calciomercato invernale. Inutile nascondere che il suo impatto offensivo, la sua esplosività e intelligenza siano tanto mancate all’Atalanta durante tutto il corso della stagione.

Secondo quanto raccolto da “La Gazzetta dello Sport“, però, sarebbe stato già individuato il sostituto. Ci riferiamo a quel Nuno Tavares dell’Arsenal che sarebbe stato individuato come profilo ideale per forgiare un “nuovo” Gosens. I Gunners si sono detti disposti a dialogare e ci sarebbe già un principio di trattativa, da approfondire poi in futuro ma con la giusta celerità per consegnare una rosa al completo a mister Gasperini quanto prima.