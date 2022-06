Lazio – Il giocatore spiazza tutti con la sua decisione, futuro incerto con i biancocelesti

La Lazio è alle prese con la decisione del giocatore di cercare una nuova avventura calcistica, futuro incerto con i biancocelesti.

La Lazio si prepara al mercato estivo. La dirigenza vuole accontentare il tecnico dopo un mercato invernale nell’ombra, ma prima di prendere dei rinforzi bisogna sistemare i rinnovi.

La Lazio poco attiva durante la sessione invernale di calciomercato si sta preparando a dei colpi per questa estate, in vista della prossima stagione nella quale i biancocelesti saranno impegnati su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League. Le mosse in serbo per la finestra estiva del calciomercato è quella di rafforzare la rosa in difesa, a ùcentrocampo e trovare un vice Immobile.

I giocatori in scadenza a giungo sono tanti, tra i vari nomi spiccano: i due portieri Strakosha e Reina, i difensori Luiz Felipe, Radu, Marusic. A centrocampo in scadenza c’è solo, l’ex Liverpool, Lucas Leiva. Per Mattia Zaccagni, la Lazio ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi delle condizioni legate a particolari risultati sportivi. Il costo è di 7 milioni di euro pagabili in tre annualità.

In porta è probabile che Strakosha a fine giugno saluterà mentre verrà confermato come secondo portiere lo spagnolo Pepe Reina. La società sta valutando a chi affidare la porta, il nome che sta prendendo piede è quello del numero 1 della neo promossa Cremonese, Marco Carnesecchi, giocatore di proprietà dell’Atalanta.

Futuro incerto per un top player della Lazio

Nelle ultime ore però ci sarebbe anche un altro giocatore che avrebbe chiesto al presidente di tenere in conto offerte senza tirare troppo la corda sul valore del cartellino. Il calciatore vorrebbe provare un’esperienza all’estero con la possibilità di giocare la Champions League.

Attualmente viene valutato dalla società intorno ai 70 milioni di euro, Lotito chiederebbe anche di più ma l’entourage del giocatore non sarebbe troppo d’accordo qualora si presentasse un’offerta.

Sul centrocampista Milinkovic-Savic c’è interesse in Premier League da parte di Manchester United e Newcastle. I Red Devils devono trovare un sostituto a Pogba in partenza per Parigi. Il giocatore non sarebbe intenzionato a prendere in considerazione un’offerta del Newcastle anche in caso i Magpies dovessero offrire di più.

Un altro fattore di indecisione da parte del serbo è il fatto che nessuno dei due club la prossima stagione giocherà la Champions League, torneo a cui conta di esserci Milinkovic. In caso non dovessero arrivare offerte il classe ’95 rimarrebbe a Roma con il contratto in scadenza nel 2024.