Giorgia Palmas, è decisamente pronta per la prova costume | Che curve pazzesche

Giorgia Palmas sul suo profilo Instagram ha dimostrato di non dover temere la prova costume mostrando il suo fisico pazzesco. Ecco le foto.

Nel mondo del calcio, spesso accade che alcuni calciatori si fidanzano con showgirl e altre vallette. Nella fattispecie durante i primi anni 2000 era automatico abbinare la parola calciatore con quello di velina in quanto molti bomber si fidanzavano con le ballerine del tg satirico di Canale 5.

Giorgia Palmas e la prova costume

Una di queste è stata la coppia formata da Giorgia Palmas e Davide Bombardini, ex centrocampista che ha esordito in Serie A con la maglia dell’AS Roma per poi militare in altre squadre come l’Atalanta, il Bologna ed infinte l’Albinoleffe.

Dalla loro relazione è nata una figlia Sofia nel 2008 ma successivamente i due si sono separati e l’ex velina ha intrapreso una storia con il nuotatore Filippo Magnini da cui ha avuto una seconda figlia chiamata Mia.

Nata a Cagliari nel 1982 comincia la sua carriera concorrendo nel 2000 al concorso di Miss Mondo dove si classifica al secondo posto ed ottiene la fascia di Miss Queen Europe 2000.

Nel campo televisivo comincia ad apparire prima sulla Rai quando prende parte ad una trasmissione di Adriano Celentano per poi diventare una delle microfonine in una delle dedizioni di Buona Domenica condotte da Maurizio Costanzo.

Il successo arriva nel 2003 quando diventa la velina mora di Striscia La Notizia assieme ad Elena Barolo, prendendo in eredità il ruolo di Elisabetta Canalis, venendo confermata assieme alla sua collega anche per l’edizione 2004.

Dopo l’esperienza sul bancone del programma di Antonio Ricci, assieme a Francesca Chillemi diventa valletta del programma I Raccomandati condotto da Carlo Conti dove da dimostrazione di essere una brava showgirl dilettandosi in numeri di danza e di canto.

Le foto di Instagram

Nel 2006 posa per il calendario della rivista Max e diventa una delle attrici della serie tv Carabinieri per poi affiancare Alvin nello speciale estivo di CD Live venendo promossa a conduttrice per le due stagioni successive esibendosi in alcuni balletti.

Grazie al programma TRL On Tour condivide il palco con Alessandro Cattelan nella tappa di Bari per poi recitare nella sit-com Buona la Prima! e nel 2011 partecipare all’ottava edizione dell’Isola dei famosi uscendone vincitrice con il 75% delle preferenze.

Sul suo profilo Instagram, la Palmas si è mostrata in tutta la sua forma fisica sfoggiando un costume da bagno che mette in risalto tutte le sue curve dimostrando di essere pronta per la prova costume dato l’arrivo dell’estate.