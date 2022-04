Atalanta – Gasperini manda un messaggio pesantissimo alla società: adesso cambia tutto

Si parla ormai da giorni del prossimo esonero di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta. Nessuno si aspettava però che fosse proprio il diretto interessato a mandare un messaggio pesantissimo alla società.

L’eliminazione in Europa League contro il Lipsia potrebbe cambiare tutto in casa Atalanta: infatti la squadra di Gasperini rischia seriamente di restare fuori dalle coppe europee nella prossima stagione. Il futuro dell’allenatore è sempre più enigmatico, e le sue parole confermano le indiscrezioni delle ultime ore.

Con la sconfitta rimediata ieri sera contro il Lipsia, anche l’Atalanta ha salutato l’Europa League a un passo dalle semifinali. Nonostante la doppietta di Nkunku (arrivato a 30 gol stagionali), gli uomini di Gasperini sono usciti come sempre a testa alta ricevendo gli applausi di tutti i tifosi al termine della gara.

Adesso la testa della squadra bergamasca dovrà essere rivolta esclusivamente alle ultime partite di campionato, decisive per l’ingresso in Europa anche nella prossima stagione. Momentaneamente, considerando però anche la gara contro il Torino da recuperare, l’Atalanta occupa l’ottavo posto in classifica dietro alle romane e alla Fiorentina.

Proprio per questo motivo sarà necessario invertire la rotta già dal posticipo di lunedì sera contro l’Hellas Verona di Tudor. Sette partite per tirare le somme e capire se il meraviglioso ciclo di Gasperini alla guida della Dea possa ritenersi concluso o meno.

LEGGI ANCHE –> Atalanta – Occhi puntati sul dopo Gasperini: l’episodio che potrebbe portare all’ufficialità, ecco cosa è accaduto

L’allenatore non le manda a dire: lo sfogo inaspettato scuote l’ambiente

Nel frattempo ieri l’allenatore della Dea ha alimentato i dubbi con le sue parole rilasciate alla stampa dopo l’eliminazione subita ai danni del Lipsia. Dopo aver ribadito come la squadra darà tutto quello che ha in queste ultime partite per provare a tornare in Europa per il sesto anno di fila, Gasperini ha parlato del suo futuro alla guida dell’Atalanta.

L’ex allenatore del Genoa ha dichiarato: “Adesso c’è una nuova proprietà, ci saranno programmi, strategie e tempi diversi. Io sicuramente dirò le mie idee, poi vedremo. Sarà la società a dare delle indicazioni sul futuro e su quali saranno gli obiettivi e le ambizioni. Sicuramente come tutti gli anni ci si confronterà. Sono passati sei anni e sono tanti, ma ci sono delle prospettive che non ritengo affatto negative. Resterò sino a quando non do fastidio e ci sarà entusiasmo“. Parole che sanno di addio, ma che confermano come ancora nulla sia deciso e come tutti i discorsi verranno rimandati al termine del campionato.

LEGGI ANCHE –> Napoli – La rivelazione scioccante: “Dopo la sconfitta con la Fiorentina, maglia rossa bruciata”

Quello che è certo è che tutta l’Atalanta dovrà per sempre essere grata a Gasperini per quello che ha portato al club negli ultimi anni. Anche senza il coronamento di un trofeo, queste stagioni resteranno per sempre nella memoria dei tifosi.