Sinisa Mihajlovic – Svelato cosa è accaduto dopo la gara, la sorpresa ha commosso tutti

Dopo il pareggio del Bologna a San Siro contro il Milan, Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di un gesto inaspettato che ha commosso tutti. Ecco cosa è accaduto, la notizia è uscita fuori diventando virale.

Come tristemente noto, Sinisa Mihajlovic è nuovamente alle prese con la brutta malattia che lo aveva colpito due anni e mezzo fa.

Per ovvi motivi dunque il tecnico del Bologna è costretto a seguire la sua squadra direttamente dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dov’è attualmente in cura per sconfiggere la malattia a cui, come da lui stesso detto, darà “un’altra bella lezione”.

L’ultima partita di campionato in cui la squadra dell’allenatore serbo è stata impegnata è stata quella disputata allo stadio San Siro contro la capolista Milan. I rossoblu sono stati in grado di tenere il risultato sullo 0-0 fino al termine degli 8 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, facendo perdere punti nella corsa scudetto all’ex squadra di Mihajlovic.

Mentre nel primo tempo il Bologna è riuscito a costruire qualche occasione (su tutte quella col destro bellissimo di Barrow, parato all’incrocio dei pali da Maignan), il secondo tempo è stato un monologo a tinte rossonere.

Protagonista del match in entrambe le metà di gioco è stato il portiere polacco Lukasz Skorupski che ha tenuto la porta inviolata grazie a una grande serie di super interventi che hanno fermato tutti gli attaccanti rossoneri, da Giroud a Leao, passando anche per i tentativi di Theo Hernandez, anche se in alcuni casi è stata la fortuna ad aiutare la retroguardia rossoblu, con gli attaccanti rossoneri che non sono riusciti in diverse occasioni ad inquadrare la porta.

LEGGI ANCHE -> Chelsea – Tuchel ed il gesto clamoroso contro Ancelotti che scatena la polemica

Nessuno se lo aspettava, il tecnico ha spiazzato tutti così