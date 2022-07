Atalanta, Gasperini pronto all’addio in modo assolutamente imprevisto. Il tecnico degli orobici ha parlato senza mezze misure, svelando un clamoroso retroscena.

Come più volte da noi evidenziato, non è stata una grande stagione per i bergamaschi. Da anni abituati ad essere annoverati non solo nel corpus delle big ma anche delle possibili candidate per la vittoria finale, Muriel e colleghi hanno toppato l’ultima stagione, imbattendosi in plurime difficoltà e alla fine piazzandosi non solo alle spalle di Roma e Lazio ma anche della rivelazione della passata stagione, la Fiorentina di Italiano.

Lo stesso percorso in Europa League non è stato brillante, per quanto l’iter continentale sia stato comunque onorato dai lombardi, rei di aver sciupato la qualificazione contro il Lipsia nella gara di ritorno, davanti al proprio pubblico e dopo aver portato dalla propria parte il buon risultato ottenuto in Germania.

Restando ai soli discorsi relativi alla Serie A, il limite più importante ha sicuramente interessato l’incapacità di inanellare una striscia positiva di risultati, complici le reiterate battute di arresto davanti al proprio pubblico, anche contro avversari modesti ma fautori del dissipamento di tanti punti che si sarebbero potuti rivelare non poco utili per il piazzamento europeo.

Atalanta, “Pronto a lasciare”: le dichiarazioni di Gasperini lasciano tutti a bocca aperta

Visti i presupposti, era dunque lecito chiedersi quali potessero essere le contromosse della famiglia Percassi, da tempo desiderosa di crescere e di continuare a farlo, come ampiamente evidenziato in questo lustro dagli upgrade non solo tecnici ma anche manageriali e aziendali.

Non a caso, quindi, in molti avevano iniziato a parlare con sempre maggiore insistenza della possibilità di assistere all’uscita di diversi uomini che abbiano fallito nel corso del recente passato. Più che a esponenti dirigenziali o giocatori, ci riferiamo a quel Giampiero Gasperini che figurava come indiziato principale a cambiare aria.

Quando si vivono difficoltà in questo settore, infatti, la prima testa a cadere è proprio quella del tecnico. Non mancano ovviamente i numerosissimi esempi del passato più o meno recente e ai quali sembrava potersi aggiungere proprio anche la situazione di Giampiero.

Quest’ultimo ha da poco parlato a “La Gazzetta dello Sport“, commentando il suo stato d’animo dopo la chiosa stagionale e, soprattutto, svelando il retroscena clamoroso. Doveroso però partire da una delle sue dichiarazioni finali, con le quali ha voluto evidenziare un aspetto tutt’altro che di poco conto.

“Bergamo non si può pavoneggiare e urlare subito il grido del ritorno in Champions. Ne conseguirebbe un cambio proprio di questa piazza e città e la strada si metterebbe in salita dal momento che inizieremmo a storcere il naso anche per un pareggio. Dobbiamo essere consapevoli di non essere una big ma che al contempo lavoriamo da tempo per diventarlo e che lotteremo e ci divertiremo per questo“. Lo spunto più interessante, poi.

“Con i Percassi c’è un rapporto di stima e gratitudine e per questo ho chiesto loro se fossi io quello a doversi fare da parte. Ma mi hanno voluto assolutamente. Ora ci unisce lo slancio per ripartire. Se sono ancora qui è per il forte legame con l’ambiente. Ho percepito forte la richiesta della gente e questo mi ha condizionato perché io ero veramente pronto a lasciare, se la società avesse voluto“.