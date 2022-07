Attacco durissimo a Cristiano Ronaldo: il campione ne esce a pezzi, tifosi in rivolta

La richiesta di cessione di Cristiano Ronaldo ha già fatto il giro del mondo. Pesantissime le parole di un ex rivale del portoghese che hanno fatto infuriare i tifosi, nessuno se lo aspettava.

È delle ultime ore la notizia che Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United.

Il portoghese è rimasto profondamente deluso dall’andamento della sua stagione con la maglia dei Red Devils, terminata senza titoli ma soprattutto senza la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

I 24 gol segnati tra Premier League e UCL non sono bastati per risollevare le sorti della squadra di Solskjaer prima e di Ragnick poi. L’arrivo di ten Hag sulla panchina non stuzzica l’appetito del portoghese, che a poche stagioni dal suo addio al calcio non può permettersi di stare senza Champions troppo a lungo.

Motivo per cui le squadre europee si stanno muovendo per recapitare un offerta al Manchester United che possa soddisfare economicamente i Red Devils e portare via da Old Trafford il campione portoghese. Tra le squadre che si sono già mosse sembrano esserci Chelsea, Bayern Monaco e Napoli, ma tutto lascia pensare che anche Manchester City, PSG e Real Madrid faranno il loro tentativo.

Il Real porterebbe volentieri nuovamente CR7 al Santiago Bernabeu, il Paris Saint-Germain sta fronteggiando il probabile addio di Neymar e formerebbe una coppia incredibile con Leo Messi. Il Man City era stato vicinissimo ad ingaggiarlo l’anno scorso, ma il rifiuto di Cristiano Ronaldo è stato decisivo per il ritorno in maglia United.

È andata come mi aspettavo

La non indimenticabile stagione di CR7 e la sua richiesta di cessione hanno scatenato le polemiche di un ex rivale storico del portoghese che ha attaccato duramente il cinque volte pallone d’oro.

Si tratta di Jamie Carragher, ex stella del Liverpool e della nazionale inglese, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ha fatto esattamente quello che mi aspettavo, segna ma peggiora le squadre. Inoltre la sua richiesta di trasferimento uccide l’ipotesi che l’anno scorso abbia rifiutato il Manchester City a causa del suo amore per il Manchester United”.

Parole molto forti da parte dell’ex centrale dei Reds. Parole però comprensibili, dato che nelle ultime stagioni, sia al Manchester United che alla Juventus, il portoghese è sì riuscito a segnare la bellezza di 60 gol senza però portare qualità alle due squadre, che hanno faticato moltissimo in Europa venendo eliminate in entrambi i casi agli ottavi di finale, contro l’Atletico Madrid quest’anno e contro il Porto l’ultima stagione in bianconero.