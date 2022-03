Atalanta – L’inaspettato addio che sconvolge tutti i piani: urgentissimo il sostituto

In casa Atalanta ci si prepara ad un importante addio che cambierà tutto. È in corso l’urgente ricerca per il sostituto.

Aria di primavera e dunque di novità a Bergamo: l’Atalanta sarebbe infatti pronta a salutare un’importante figura del club per dare spazio ad un nuovo arrivo.

La Dea sta vivendo una stagione altalenante al vertice della classifica. Per settimane il club bergamasco era infatti riuscito a consolidare il quarto posto (e dunque la qualificazione in Champions League), ma a causa di risultati al di sotto delle aspettative nelle ultime giornate di campionato se l’è visto sfilare per mano della Juventus, che adesso dista a ben 8 punti. Tuttavia, guai arrendersi: la qualificazione alle competizioni europee è ancora possibile e anche l’obiettivo Europa League, dopo aver strappato la qualificazione nella sfida agli ottavi contro il Bayer Leverkusen. Ad aprile quarti incontrerà un altro club tedesco: il Lipsia, in due sfide che si preannunciano avvincenti e decisive.

Atalanta, in arrivo un importante cambiamento

L’Atalanta si prepara ad un importante cambiamento che preannuncia un cambio di rotta a livello gestionale. I bergamaschi sono reduci da un altro importante cambiamento: il passaggio di maggioranza del club passato alla gestione americana di Stephen Pagliuca, che ne ha rilevato il 55% delle azioni della famiglia Percassi.

Tuttavia, quella di Pagliuca non è l’unica novità prevista dall’Atalanta. I bergamaschi avrebbero infatti intenzione di cambiare un importante figura ai vertici della dirigenza.

Addio a fine stagione, pronto il sostituto

La Dea si prepara ad un importante cambio di rotta: a fine stagione è infatti previsto l’addio del direttore sportivo Giovanni Sartori.

Il direttore sportivo, arrivato a Bergamo nel 2014, è pronto a salutare dopo ben otto stagioni di successi e di talenti che, sotto la sua gestione dell’Area Tecnica, hanno indossato con successo la maglia nerazzurra.

La ricerca del sostituto è partita e sono vari i nomi. Il candidato numero uno resta l’attuale direttore sportivo dell’Hellas Verona, Tony D’Amico, arrivato a Verona nel 2018 e che sarebbe pronto a cambiare squadra se la Dea insistesse. I contatti tra il club bergamasco e il ds sarebbe già avviati, ma restano da definire alcuni dettagli. La fumata bianca potrebbe presto arrivare.