Boccone amaro per Roberto Mancini: ennesima brutta sorpresa per lui

Sono giorni davvero complicati quelli che sta vivendo Roberto Mancini dopo la sconfitta contro la Macedonia. Un nuovo boccone amaro da mandare giù per lui però arriva davanti le telecamere.

Impossibile negare come la mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar rappresenti un tasto dolente per Roberto Mancini. Esattamente come per i calciatori titolari della nazionale.

Recentemente, però, a lasciare senza parole i tifosi della nazionale sono state le nuove dichiarazioni rilasciate da Roberto Mancini davanti alle telecamere di un noto programma televisivo. Consapevole del momento difficile che sta attraversando l’Italia in qualità di squadra.

Roberto Mancini dopo la sconfitta dell’Italia

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere come l’attenzione dei media sia stata costantemente concentrata su Roberto Mancini e la reazione dell’allenatore alla sconfitta rimediata durante la partita contro la Macedonia del Nord.

L’esclusione dal Mondiale che si disputerà durante l’estate del 2022 ha lasciato intendere ai tifosi della squadra della nazionale di calcio italiana che l’allenatore Mancini potesse essere prossimo all’esonero. Quindi pronto a lasciare in via definitiva la panchina della squadra. A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo anche il commento che l’allenatore ha lasciato alle telecamere. Il tutto nel corso del programma di Striscia la Notizia, raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro.

Boccone amaro davanti le telecamere per l’allenatore

Recentemente è andato in onda il servizio realizzato da Valerio Staffelli che ha raggiunto Roberto Mancini dopo la partita contro la Macedonia del Nord. Consegnandogli un tapiro gigante come premio di consolazione per la qualificazione dei mondiali nel 2022.

Roberto Mancini davanti le telecamere di Striscia la notizia ha così commentato il post-partita e il suo futuro nella nazionale: “Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale”.

