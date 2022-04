Milan – Stagione finita per Ibrahimovic, l’annuncio drammatico: “Il Milan non può più contare su di lui”

Grande tensione in casa Milan a causa di Zlatan Ibrahimovic: anche se il suo ultimo infortunio lo terrà fuori per una decina di giorni, arrivano parole ben diverse dall’ambiente rossonero.

Il Milan è in piena lotta per lo scudetto ma anche nelle ultimissime partite della stagione dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese non sta riuscendo a smaltire i problemi fisici che lo tormentano da mesi.

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente il calciatore più forte e influente all’interno della rosa rossonera. Dal suo arrivo nel dicembre del 2019, il Milan ha cambiato completamente marcia riuscendo in pochi anni a tornare competitivo in Serie A. Nonostante l’età avanzata il campione svedese è riuscito a mettere a segno ben 36 gol dal suo ritorno, alcuni dei quali molto importanti all’interno della stagione.

Quest’anno l’inizio era stato molto promettente, ma poi qualche infortunio di troppo ne hanno minato la continuità negli ultimi mesi. Quando sembrava finalmente aver recuperato dai problemi al tendine d’achille, Ibrahimovic ha avuto l’ennesima ricaduta al ginocchio che lo terrà fuori ancora una volta. A quasi 41 anni, l’attaccante svedese sta pensando seriamente all’ipotesi del ritiro al termine della stagione.

Ibra vorrebbe lasciare vincendo un trofeo, ma non è detto che se il Milan vincesse il campionato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo sarebbe automatica. Per questo motivo, al termine di queste ultime partite stagionali, si incontrerà con la dirigenza rossonera e insieme stabiliranno il futuro.

LEGGI ANCHE –> Gigi Buffon dice la sua sulla Nazionale: le sue parole sono durissime, fa nomi e cognomi

Quelle parole inaspettate hanno scioccato i tifosi: la conferma di Maldini

C’è chi però è convinto che la scelta migliore che Ibrahimovic possa prendere sia quella del ritiro. Troppe poche le 19 presenze stagionali e al contrario troppi i problemi fisici per un calciatore di quei livelli. Nonostante il suo ritorno a fine 2019 abbia fatto beneficiato incredibilmente ai giovanissimi della rosa, sarebbe arrivato il momento di fermarsi.

Queste dichiarazioni sono arrivate da José Altafini, leggenda del Milan e quarto miglior marcatore della storia rossonera, che poi ha concluso il suo intervento così: “Il club non può più contare su di lui, ma deve ringraziarlo per tutto quello che ha fatto”. La preoccupazione dell’ex attaccante brasiliano è condivisa anche dal direttore tecnico Paolo Maldini. Nel pre-partita di Milan-Genoa ha dichiarato: “In attacco l’assenza così prolungata di Ibrahimovic è stata ed è per noi un problema”. Parole che non fanno una piega e che confermano come la squadra abbia risentito degli infortuni dello svedese in particolare in alcune partite di questo girone di ritorno.

LEGGI ANCHE –> Sinisa Mihajlovic – Svelato cosa è accaduto dopo la gara, la sorpresa ha commosso tutti

Il futuro è ancora tutto da definire, ma l’impressione è che se Ibra non dovesse riuscire a essere decisivo in queste ultime giornate il suo addio sarebbe pressoché scontato.