Atalanta – Si lavora dietro le quinte, ma la trattativa è già fatta: sta accadendo tutto nelle ultime ore

L’Atalanta è partita in sordina, assicurandosi un colpaccio veramente incredibile: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore, i tifosi attendono con trepidazione!

Nella dirigenza nerazzurra ci saranno dei cambi che non precludono però l’arrivo di colpi di mercato nella prossima sessione di trattative.

Il prossimo DS atalantino sarà infatti Tony D’Amico, dirigente dal 2018 dell’Hellas Verona che ha saputo portare gli scaligeri ad un ottimo livello grazie a squadre altamente competitivi e ad allenatori molto interessanti.

D’Amico prenderà il posto di Sartori, che probabilmente si accaserà al Bologna in questo domino a livello dirigenziale. Il nuovo DS degli orobici vuole presentarsi al meglio alla sua nuova squadra e ha già in mente un colpo per la prossima stagione che sarà in grado di riportare l’Atalanta dove in questi anni ha dimostrato di saper stare.

Pronti due colpi clamorosi: beffate Milan e Napoli, ecco la prima mossa del nuovo arrivato

Il giocatore che ha D’Amico nel mirino è proprio un giocatore che lui stesso aveva portato al Verona nel 2021. Stiamo parlando dell’attaccante argentino Giovanni Simeone, figlio del cholo Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, che quest’anno ha vissuto la stagione della consacrazione.

In 35 partite in Serie A il Cholito ha messo a segno la bellezza di 16 goal, rivelandosi un attaccante spesso letale, soprattutto nella prima parte di stagione, dove è stato capace di segnare un poker alla Lazio di Sarri e due gol alla Juventus di Allegri, oltre che 5 gol in totale tra andata e ritorno al Venezia (doppietta all’andata, tripletta al ritorno).

A fine stagione gli scaligeri dovrebbero riscattare il giocatore dal Cagliari per circa 12 milioni di euro, per poi rivenderlo al miglior offerente. Sul centravanti c’è il forte interesse di squadre come Milan e Napoli, oltre alle spagnole Villarreal e Valencia, ma chi sembra aver bruciato la concorrenza è appunto l’Atalanta, che sfrutta il suo nuovo DS, che conosce benissimo il giocatore e la società con cui imbastire la trattativa.

Classe 1995, il prossimo 5 luglio Simeone compirà 27 anni. Insomma, un giocatore ancora nel pieno della carriera, che potrà sicuramente dare una mano all’Atalanta, che quest’anno ha sofferto parecchio la mancanza di un punto di riferimento fisso lì davanti, visti i numerosi acciacchi subiti da Muriel e Zapata.

Con trequartisti come Pasalic e Malinovskyi alle sue spalle il Cholito potrebbe rendere ancora meglio di quanto abbia fatto al Verona, diventando finalmente un attaccante continuo oltre che letale. Vedremo per che cifra si concretizzerà un affare che sembra indirizzato a forti tinte nerazzurre.