Lazio – Sarri non nasconde la rabbia: una mancanza di rispetto che potrebbe costare cara

Esplode un nuovo caso per la Lazio, la mossa del giocatore non è assolutamente piaciuta a Sarri che ora è arrabbiatissimo: ecco quello che sta succedendo.



Come per tutti, anche il campionato della Lazio sta per volgere al termine. I biancocelesti, alla prima stagione con Maurizio Sarri in panchina, sono riusciti a centrare il tanto desiderato posto in Europa League e sono riusciti a farlo con un turno di anticipo rendendo la gara interna contro l’Hellas Verona una semplice ricerca del quinti posto in solitaria. Una stagione dunque soddisfacente per il club biancoceleste il quale però, così come per l’altra squadra della Capitale, la Roma, ha dovuto fare i conti con diversi alti e bassi che hanno messo in discussione il percorso iniziato da Sarri.

A fare da condizione fondamentale affinchè il rapporto continui è il calciomercato. Sarri ha dovuto far fronte ad una rosa forse non del tutto all’altezza delle sue aspettative quantomeno tattiche al punto che, in diversi momenti della stagione, ha dovuto modificare seppur parzialmente il suo gioco per venire incontro alle esigeneze tecniche dei propri giocatori. Una stagione quindi ampiamente nelle aspettative ma sul quale restano alcune ombre che in realtà si erano delineate si dal ritiro estivo.

Il malumore per qualche movimento di mercato in meno del previsto e alcune frizioni con alcuni giocatori della rosa avevano fatto storcere il naso a molti ma l’annata biancoceleste ha messo a tacere molti rumors. Proprio però le frizioni con i giocatori tornano ad essere di moda in quel di Formello: la scelta del giocatore fa discutere e arrabbiare Sarri.

Non è la prima volta che succede, l’allenatore biancoceleste è furioso

Nuova polemica in corso per la Lazio. Il club biancoceleste è abituata a dover risolvere alcune grane interne nate nelle ultime stagioni a causa di alcuni malumori ma l’ultima in ordine cronologico non è nuova. A finire al centro della polemica è stato Luis Alberto.

Il numero 10 della Lazio sarà assente per la partita contro il Verona a causa di un fastidio all’adduttore e ha deciso quindi di partire subito per la Spagna. Una mossa questa che ha infastidito Sarri nonostante Luis Alberto non sia nuovo a questo tipo di comportamento.

Da quando è arrivato a Roma nel 2016/2017 lo spagnolo ha giocato solamente una volta l’ultima partita della stagione non venendo convocato nelle altre situazioni. Un comportamento quindi recidivo che però ha causato l’ira di Sarri e con il calciomercato alle porte tutto è possibile.