Zaniolo alla Juventus, spunta l’indizio social non passato inosservato. Non si è fatta attendere la risposta del giocatore.

D tanto tempo si parla ormai della possibilità di assistere all’uscita del numero 22 dei giallorossi, autentico baluardo di speranze per il futuro della Roma di Mourinho, nonostante la stagione appena conclusa (la prima del suo ritorno dal doppio infortunio) non sia stata tra le più felici in termini numerici e statistici.

Giusto però evidenziare come Nicolò sia finalmente riuscito a giocare con continuità, senza imbattersi in infortuni importanti e soprattutto trovando quella confidenza e quella fiducia in sé stesso, fondamentali dopo stop così lunghi e gravi. Starà adesso a lui continuare a lavorare, come sta facendo da diverse settimane a questa parte nella sua Liguria, per farsi trovare pronto in vista di quello che dovrà essere il campionato della sua definitiva consacrazione ed esplosione.

Ad oggi, però, non è ancora chiaro quale sia la sorte di Nicolò, alla luce di una situazione contrattuale non molto chiara e, soprattutto, di un tira e molla nato ultimamente sull’asse Torino-Roma che non ha ancora garantito svolta alcuna.

Zaniolo alla Juventus, messaggio social e risposta del giocatore

A Trigoria sanno infatti bene che la scadenza contrattuale fra due anni rappresenta un’arma a doppio taglio che rischia di passare nelle mani di Nicolò dalla parte del manico, soprattutto con il passare del tempo. Pinto sembra voler rimandare qualsivoglia discorso di rinnovo dopo il calciomercato e, in particolar modo, a settembre. Una sorta di mossa strategica, che potrebbe rivelarsi efficace quanto pericolosa, in base alle future evoluzioni.

Va infatti detto che la Roma non intende svendere il proprio “bambino d’oro“, valutato circa 60 milioni di euro. Se non dovesse essere ceduto nelle prossime settimane e qualora Zaniolo si mettesse di traverso rinunciando alle proposte di rinnovo, si rischierebbe di assistere a scenari antipatici in pieno stile Donnarumma o simili.

Certo, si tratta solo di condizionali, riguardanti tra l’altro un ragazzo dal quale la Roma si attende un atteggiamento di riconoscenza dopo la grande vicinanza nel delicatissimo periodo vissuto agli albori della sua carriera. Senza imbatterci in ulteriori ipotesi, riportiamo qui semplicemente un messaggio social non sfuggito ai più.

Nella giornata di sabato 2 luglio, l’ex Inter ha infatti festeggiato il suo 23esimo compleanno, ricevendo tanti auguri da parte di amici e colleghi. Non si è fatta attendere, in particolar modo, la storia di Moise Kean, centravanti juventino che ha pubblicato una fotografia con il 22 in uno scatto risalente ad una partita giocata con la Nazionale dell’Italia di Mancini.

La didascalia dell’ex PSG recita “Tanti auguri fratellone“, accompagnata da un emoticon di un cuore rosso e di due dita incrociate. Semplice emblema di speranza e fortuna per una carriera che sia rosea per entrambi o gesto volto a evidenziare l’anelito al poter giocare insieme nel prossimo futuro?

A Pinto, Cherubini e allo stesso giocatore l’ardua sentenza. Nicolò ha comunque “repostato” la storia, come a voler ringraziare l’amico della Juventus e a condividere l’anelito celantisi dietro quell’emoticon suggestiva quanto enigmatica.