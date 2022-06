Si cerca un mancino, Pinto ha individuato il profilo giusto: ecco di chi si tratta

La Roma e il suo condottiero, José Mourinho, sono ancora in vacanza, al lavoro è invece Tiago Pinto che sta cercando un mancino in caso l’allenatore dovesse scegliere un certo modulo di gioco.

Non si sa ancora che intenzione abbia Mourinho relativamente a come far giocare la sua squadra il prossimo anno. Ma il calciomercato potrebbe darci un’idea in base ai rinforzi richiesti alla società.

Nella passata stagione i giallorossi hanno dapprima utilizzato la difesa a 4 e poi, nel corso della seconda parte, hanno optato per quella a 3. Un cambio di modulo che ha portato la Roma fino a Tirana a giocarsi la Conference League contro il Feyenoord e che ha permesso di vincere la prima coppa europea nella storia del club della Capitale.

Ora la società dovrà fornire una squadra competitiva a José Mourinho per provare a centrare, nella prossima stagione, la qualificazione alla Champions League. Quest’anno in campionato sono stai persi troppi punti. Le sfide contro le prime quattro della classifica hanno mostrato che alla Roma serve ancora qualcosa in più per competere.

Il tecnico portoghese sarebbe intenzionato a rinforzare il centrocampo della Roma, reparto che fin dalle sue prime conversazioni con la società la scorsa estate aveva intenzione di modificare, per provare a fare il salto di qualità e rendere i giallorossi più forti.

Il dubbio di Mou e l’idea di Pinto: si cerca in Bundesliga

L’unico reparto che per ora non sembrava potesse subire modifiche era quello difensivo. Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla sono i componenti della difesa centrale, si potrebbe dire dunque che il reparto sia a posto, soprattutto in caso l’allenatore dovesse decidere di giocare con la difesa a quattro.

Ma se nel caso Mourinho, di ritorno dalla vacanze, dovesse preferire continuare con il modulo a tre, la società potrebbe essere costretta a intervenire di nuovo sul mercato per fornire un difensore mancino.

L’ultimo elemento mancante per completare l’idea di gioco dello Special One potrebbe essere un mancino, che appunto manca. Il difensore che se la cava meglio con il sinistro è Ibanez ma non basta per garantire qualità.

Per questo motivo Tiago Pinto si sta già guardando intorno. La sua attenzione sembra essere ricaduta in Bundesliga. Evan Ndicka, difensore 22enne dell’Eintracht Francoforte, è l’obiettivo del direttore sportivo giallorosso. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società tedesca chiede più o meno 15 milioni di euro.