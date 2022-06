Beppe Marotta esce allo scoperto: poche ore all’ufficialità!

L’amministratore delegato dell’Inter esce allo scoperto rivelando praticamente un’imminente ufficialità.

I tifosi nerazzurri fremono e aspettano le ufficialità dei colpi già chiusi in queste prime battute del mercato estivo.

I nerazzurri hanno già chiuso gli acquisti di Onana e Mkhitaryan, che arriveranno a parametro zero rispettivamente da Ajax e Roma, e di Asllani, che si accaserà all’Inter arrivando dall’Empoli per circa 15 milioni di euro.

L’acquisto più importante per la squadra di Simone Inzaghi è però il sempre più probabile ritorno di Romelu Lukaku. Big Rom era andato via l’anno scorso per più di 100 milioni di euro ma a Londra ha vissuto una stagione non esaltante che l’ha spinto a forzare la cessione e a riallacciare i rapporti con i nerazzurri, che sono pronti a riabbracciare il gigante belga dopo lo scudetto vinto insieme.

Ufficialità nel giro di ore

Al termine del premio “Candido Cannavò” Marotta ha parlato ai microfoni dei giornalisti offrendo degli aggiornamenti sulle principale trattative riguardanti la squadra nerazzurra.

Per quanto riguarda la situazione Lukaku sembra mancare veramente poco per arrivare alla conclusione: “Voglio ringraziare Ausilio, Baccin e la disponibilità della proprietà. Siamo nella fase di sintesi e vogliamo ufficializzare le nuove operazioni, nel giro di poco arriveremo alle conclusioni. Spero si possa chiudere nel giro di qualche ora o di qualche giorno”

Qualche difficoltà in più invece per Dybala, dove la situazione sembra ancora bloccata: “Ci siamo incontrati con i suoi rappresentanti ma fa parte del nostro lavoro. Bisogna esplorare percorsi nuovi e tra questi c’è Dybala. Poi però per arrivare ad una conclusione ci devono essere convergenze importanti e non siamo ad alcune definizione per ora”

Marotta parla anche del capitolo cessioni, con Skriniar indiziato principale a lasciare la squadra nerazzurra: “Ci sono più squadre interessate a Skriniar, del resto abbiamo una rossa composta da ottimi giocatori. Valuteremo con calma, non vogliamo rinunciare a nessun giocatore a meno che non sia lui a chiedere di essere trasferito, anche se allo stesso tempo dobbiamo tenere conto della sostenibilità finanziaria” dice il dirigente interista, che sostiene che il calcio di oggi abbia bisogni di grandi equilibri economici finanziari, e che la vendita dei giocatori sia un mezzo importante per far quadrare tutti i conti.

Marotta si lascia andare anche ad un paragone tra l’affare che riporterà Lukaku all’Inter e quello che riporterà Pogba alla Juventus: “Sono entrambi operazioni importanti, bisogna però sempre ringraziare le società che ti permettono di portarle a termine”