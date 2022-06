Allegri scioglie la riserva: finalmente ha rivelato il suo vero obiettivo

La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato: Allegri ha indicato il suo obiettivo numero uno. La dirigenza è già al lavoro.

I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri ha in mente un obiettivo molto chiaro.

Si respira aria di rivoluzione in casa Juve: dopo due quarti posti consecutivi, c’è la volontà di tornare a competere su tutti i fronti. La società sarà molto attiva sul calciomercato: ci saranno innesti in tutti i reparti, mentre alcuni giocatori saranno ceduti perché non più centrali per il progetto tecnico.

Intanto, sono già in quattro ad aver detto addio: Chiellini, Dybala e Bernardeschi dopo la scadenza del contratto e Morata ha fatto ritorno all’Atletico Madrid dopo la fine del prestito biennale.

Ora il reparto offensivo necessita di rinforzi: Massimiliano Allegri ha espresso la preferenza per un obiettivo ben preciso.

Juve sempre più convinta, ecco l’obiettivo per l’attacco che fa sorridere anche l’Inter

Come anticipato, ci saranno molti movimenti in casa Juve. Il primo acquisto dovrebbe essere Paul Pogba, con cui è già stato raggiunto un accordo per il trasferimento a parametro zero. Il centrocampista francese dovrebbe arrivare a Torino nella prima settimana di luglio per le visite mediche e la firma.

Anche Angel Di Maria, dopo un lunghissimo corteggiamento, è vicino all’arrivo in bianconero. L’attaccante argentino si è convinto dopo averne parlato con la famiglia a lungo: il suo arrivo colmerebbe il vuoto lasciato da Dybala.

L’ex PSG non sarà l’unico innesto in attacco: anche Bernardeschi e Morata andranno sostituiti. L’idea della Juve è quella di acquistare un esterno mancino adatto al tridente ed una punta di peso che possa far rifiatare Vlahovic quando necessario.

Per il profilo dell’esterno offensivo ci sono due nomi in lista al momento, ma Allegri avrebbe indicato una preferenza: tra Zaniolo e Berardi, i giallorosso sarebbe il prediletto.

L’attaccante della Roma è reduce da una stagione culminata con la vittoria della Conference League: proprio lui ha segnato il gol decisivo in finale contro il Feyenoord.

Secondo alcune indiscrezioni, i rapporti tra il suo agente e la società sarebbero molto tesi a causa di alcune difficoltà emerse durante le trattative per il rinnovo di contratto.

Sulle sue tracce c’è anche il Tottenham: il DS dei londinesi Fabio Paratici è un suo grande estimatore. Tuttavia, il giocatore avrebbe espresso la volontà di rimanere in Italia: la Juve osserva con attenzione e sarebbe anche disposta ad inserire delle contropartite tecniche per chiudere l’affare. Tuttavia, la Roma vorrebbe incassare circa €50/60 milioni dalla sua cessione e sarebbe restia ad accettare uno scambio.