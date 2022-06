Milan, si passa alle cessioni per far spazio agli acquisti: la lista dei sacrificabili fa tremare

Continua senza sosta il lavoro del Milan campione d’Italia alle prese con il mercato per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e mantenere la squadra rossonera ai vertici del campionato italiano.

Per questo al netto degli acquisti che verranno effettuati ci saranno delle uscite.

Dopo un summit tra gli uomini mercato, Maldini e Massara, e il tecnico Pioli sono emersi i nomi dei sacrificabili.

Alzare il livello per confermarsi in alto

Il Milan dopo la sensazionale cavalcata che ha portato al titolo non vuole fermarsi sul più bello. Lo Scudetto del diavolo è solo il primo passo del progetto che vuole riportare il Milan tra le più grandi del calcio europeo. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando senza sosta per trovare gli uomini giusti da affidare a Pioli. Il primo colpo in entrata è arrivato e si tratta di Divock Origi, attaccante belga, vero e proprio talismano nel Liverpool di Jurgen Klopp. Per un obiettivo centrato, però, ce n’è uno che è definitivamente saltato. Il centrale olandese Sven Botman, infatti, dopo lungo corteggiamento ha detto sì al Newcastle. Potrebbe arrivare la fumata nera anche per l’altro grande obiettivo tra le fila del Lille: Renato Sanches. Sul portoghese l’inserimento del Paris Saint Germain ha sparigliato le carte in tavola con i rossoneri che adesso si guardano intorno.

Protagonisti dello Scudetto, adesso sulla lista dei sacrificabili

Altro reparto che il duo milanista vorrebbe rinforzare è la trequarti. Sui taccuini dei due dirigenti sono diversi i nomi sottolineati ma prima di accogliere dei nuovi acquisti diventa necessario ragionare sulle uscite. Secondo Tuttosport, due dei protagonisti del titolo rossonero sono finiti sulla lista dei sacrificabili. Si tratta di Ante Rebic e Alexis Saelemaekers.

Per rimpiazzare chi verrà ceduto ci sono diverse scelte, tra questi ne spiccano decisamente tre. Il primo è Marco Asensio del Real Madrid. Lo spagnolo è in uscita dal club campione d’Europa ma resta l’ostacolo ingaggio, con l’agente Jorge Mendes che punta ad un compenso maggiore dei 5,5 milioni percepiti dai blancos.

Il secondo nome è quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Il marocchino gradisce la destinazione ma c’è da sciogliere il nodo relativo alla formula. Il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, il Milan sarebbe più propenso ad un diritto di riscatto.

Date le difficoltà a chiudere per i primi due il terzo nome è quello più caldo e papabile ed è Charles De Ketelaere del Club Brugge. Il belga rappresenta l’identikit ideale ricercato dal Milan: giovane, di prospettiva e dall’ingaggio non troppo alto. Per privarsene i belgi chiedono almeno 40 milioni, il Milan lavora sui fianchi e continua a trattare per raggiungere il suo rinforzo offensivo.