Bremer che gaffe! Inizia malissimo la sua avventura con la Juventus

A poche ore dall’ufficialità del suo passaggio alla Juventus ci sono già polemiche sul nuovo centrale bianconero.

Al termine della trattativa lampo tra Juventus è Torino la notizia è diventata ufficiale: Gleison Bremer è un nuovo difensore dei bianconeri.

Juventus che si è inserita in un batter d’occhio nella ben avviata trattativa tra Inter e Torino, forte anche degli 80 milioni entrati nelle casse bianconere dopo la cessione del difensore olandese Matthijs de Ligt al Bayern Monaco.

Un grande colpo quello della dirigenza bianconera, che si è assicurata un centrale difensivo di tutto rispetto (miglior difensore della scorsa stagione di Serie A) strappandolo anche ad una diretta concorrente ed avversaria di sempre.

Il difensore lascia il Torino al termine di quattro stagioni in cui ha collezionato 110 presenze e segnato anche 13 gol.

Che disastro sui social!

Maestro nella fase difensiva, il brasiliano lo è stato un po’ meno per quanto riguarda la comunicazione, risultando poco attento alle sue attività sui social network. La settimana scorsa aveva infatti messo un like ad un post che lo ritraeva con la maglia dell’Inter, facendo scatenare i tifosi nerazzurri che speravano nel buon esito della trattativa.

Poco prima dell’ufficialità è però arrivata un’altra gaffe, che non ha fatto piacere ai suoi nuovi tifosi. Nel salutare i supporters del Torino infatti, Bremer ha scritto le seguenti parole in un post su Instagram: “Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci…Sono stati 4 anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo. Sono arrivato a torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita, non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. Vi terrò tutti nel mio cuore. E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più”.

Messaggio sì molto bello per i tifosi del Toro, che sono comunque delusi dal fatto che sia andato ai rivali di sempre, ma meno bello per quelli della Juventus, che si chiedono come possa un loro nuovo giocatore essere un tifoso del Torino, come esplicita lui stesso alla fine del post. Un messaggio che fa dunque storcere il naso e non iniziare al meglio l’avventura del brasiliano con i suoi nuovi colori.