Francesco Totti nella bufera: la figlia Chanel lo sbugiarda sui social

Continua la bufera tra Francesco Totti e Ilary Blasi, contro l’ex calciatore della Roma la figlia Chanel che lo avrebbe sbugiardato attraverso la condivisione di un video sui social network.

L’attenzione nei media in queste ore continua ad essere concentrata su Francesco Totti e la sua ormai ex moglie Ilary Blasi, la conduttrice ha chiesto ai media silenzio il rispetto per quelle che saranno le motivazioni del divorzio e il l’iter da mettere in atto prima di dirsi addio definitivamente… ma innescare la nuova miccia del gossip ci ha pensato proprio la figlia Chanel.

In particolar modo, a tenere banco nel mondo del web troviamo un video che la giovane Toti ha condiviso nel suo account Tik Tok ufficiale e che lascia intendere come la separazione tra il padre e la madre non sia stata affatto amichevole.

Chanel Totti sbugiarda il padre Francesco

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Chanel Totti in vacanza in Tasmania insieme alla madre Ilary Blasi e i due fratelli Cristian ed Isabel, giorni di relax che sono serviti alla famiglia dell’ex calciatore per allontanarsi quanto più possibile dal clamore mediatico innescato dopo l’ufficializzazione del divorzio per la storica coppia.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, comunque sia, troviamo un video pubblicato dalla giovanissima Chanel attraverso il quale sarebbe riuscita a sbugiardare in modo incredibile il padre… o almeno così è stato interpretato da numerosi magazine di cronaca rosa e portali social network come Xoxo e il portale di Leggo.it.

“Ti avevo premesso che sarei cambiato”

Sono queste le parole che vengono recitate dalla canzone che Chanel Totti ha condiviso nella sua pagina Tik Tok realizzando un video dove appare anche la piccola Isabel.

Le parole della canzone fanno riferimento a delle promesse che non sarebbero state mantenute e quindi il collegamento per numerosi magazine di cronaca rosa e portali web è stato quasi automatico. Possibile, dunque, che la figlia delle scienze dell’ex calciatore della Roma abbia voluto lanciare un messaggio tra le righe al padre manifestando così il dolore perda la fine del matrimonio con la madre Ilary Blasi?