Lady Sensi infiamma il web: bikini striminzito e forme da urlo | FOTO

Bikini streaming sito per Giulia Amodio e curve da urlo sfoggiate sui social network, conquistando la scena in pochissimo tempo e diventando una delle Wags più discusse del momento

Torna ad essere una delle protagoniste indiscusse del web la bellissima Giulia Amodio, no che la moglie del giocatore dell’atalanta Stefano Sensi. La foto condivise dalla donna nel corso delle ultime ore ha incantato i fan sui social network, ma allo stesso tempo ha infiammato gli animi di tutti coloro che hanno avuto modo di vedere lo scatto.

Facciamo riferimento ad una bellissima immagine che ritrae l’influencer all’apice della bellezza, lasciando tutti senza parole e dominando la scena sui social network in men che non si dica.

Giulia Amodio scatena il web con il suo bikini striminzito

Ebbene sì, torna ad essere una delle protagoniste più discusse del web in queste ore la moglie dell’attaccante dell’atalanta Stefano Sensi, Giulia Amodio. Un post che è diventato virale sui social network e che ritrae la giovane donna all’apice della sua bellezza così come forse mai vista prima d’ora.

Il 2022 è stato un anno veramente molto intenso per l’Amodio che è da poco diventata mamma di una bellissima bambina, un momento importante della sua vita e che la stessa influenza era voluto condividere con i fan attraverso la pubblicazione di vari post nella sua pagina Instagram. A tenere sui social network però troviamo una foto che ritrae Lady Sensi con indosso un bikini blu striminzito in grado di infiammare l’animo dei fan e non solo…

Lady Sensi sempre più in perfetta forma

Giulia Amodio, dunque, sta godendo della prima vacanza da mamma insieme al marito Stefano Sensi e circondato dall’affetto di amici e persone care. A catturare l’attenzione dei media però è stata la foto che l’Amodio condiviso nel corso delle ultime ore nella sua pagina Instagram e che la ritrae con indosso un bikini da urlo e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA AMODIO (@giulia_amodio)

In particolar modo, a lasciare senza parole e follower dell’influencer e la sua perfetta forma fisica ancor più bella dopo la nascita della prima figlia, così come dimostrato dal modo in cui Giulia Amodio è in grado di mettere in risalto la sua bellezza stravolgente ad ogni scatto.