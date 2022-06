Milan – Tra i nuovi proprietari spunta una stella NBA: nessuno se lo aspettava

By

A pochi giorni dall’ufficiale cambio di proprietà spunta una clamorosa notizia in cas Milan: tra gli investitori una stella NBA che nessuno si aspettava.

Incredibile notizia riportata dal quotidiano El Nacional, una delle stelle più impostanti della NBA è tra gli investitori dei nuovi proprietari del Milan: ecco di chi si tratta.



Da pochi giorni è ufficiale il cambio di proprietà per il Milan.

I rossoneri, dopo essere rinati a livello sportico e d’immagine grazie allo splendido lavoro di Elliott è passato ora nelle mani di un altro fondo americano, RedBird.

I nuovi proprietari hanno acquisito il club meneghino per una cifra di poco inferiore a 1,3 miliardi battendo nella corsa a due gli arabi di Ivestcorp che in una prima fase della trattativa sembrano in netto vantaggio.

L’arrivo di RedBird a Milano sponda rossonera ha portato nuove e più grandi ambizioni tra i tifosi del Milan.

La squadra meneghina dovrebbe continuare su quella che è stata la linea societaria scelta da Elliott che ha portato risultati indiscutibili ai rossoneri ma i supporter sperano in un aumento degli investimenti.

Il fondo americano neoporprietario, viste le ultime notizie di calciomercato, potrebbe accontentare i tifosi del Diavolo con un calciomercato che possa portare a San Siro giovani talenti ancor più affermati.

Zaniolo e Bremer sono due nomi indubbiamente interessanti che stuzzicano il palato dei tifosi ma potrebbero non essere gli unici colpi del Milan.

Nel mentre però, a tener banco in casa rossonera non solo le notizie di mercato, come riportato da El Nacional infatti, tra gli investitori di RedBird ci sarebbe anche una superstar della NBA: ecco di chi si tratta.

Milan, tra i proprietari anche una stella NBA: ecco il clamoroso nome

RedBird, in quanto società molto nota aldilà dell’oceano, ha investito non solo nel calcio ma anche in altri campi.

Tra le società di cui i nuovi proprietari del Milan hanno una percentuale del Fenway Sports Group.

Questa società non è assolutamente un nome nuovo nello sport infatti, diversi anni fa acquistò per 493 milioni di dollari il Liverpool.

Tra i soci dei Reds e dei Fenway troviamo una delle stelle più luminose del firmamento NBA vale a dire LeBron James.

La supersta del basket americano è recentemente diventato il primo cestita americano ancora in attività a diventare miliardario e con l’acquisto da parte di RedBird del Milan, diventa in piccola parte un nuovo socio rossonero.

I tifosi del Diavolo possono quindi continuare a sognare sperando un un ritorno ad alto livello anche in Europa del club rossonero.