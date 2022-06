Serie A, la promessa di Silvio Berlusconi non è passata inosservata e sono tutt’altro che da escludersi sorprendenti scenari nei prossimi mesi.

Sono tante le squadre in queste settimane chiamate a dover fare i conti con i bilanci della stagione appena conclusa, al fine di trovare poi le giuste contromosse per perseverare sulla strada buona o, in caso contrario, di rimediare agli errori più e meno importanti compiuti nel corso di questi mesi.

Dopo le sentenze di maggio, è iniziata la fase di riposo per i calciatori ma non per tutti quegli addetti ai lavori dirigenziali e societari cui spetterà adesso il compito non poco arduo di preparazione ad un campionato non poi così distante. Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo del calciomercato e non sono di certo pochi i presidenti con i rispettivi adepti a dover fare i conti con i bilanci e a dover ponderare le giuste contromosse per migliorarsi o lavorare su quegli aspetti che non abbiano fin qui funzionato.

Siamo, insomma, in quella fase in grado di distrarre i tifosi dal congedo dei campionati e, soprattutto, di indirizzare l’attenzione verso aspetti che si sa già essere determinanti per il futuro. Se ogni piazza ha dunque l’attenzione rivolta sulle questioni interne o, al massimo, verso quelle coinvolgenti le dirette concorrenti, gli ultimi aggiornamenti di mercato sembrano poter interessare non poche realtà della nostra Serie A.

Serie A, Berlusconi vuole tornare a dominare: colpo a zero e big a rischio beffa

In seguito ai festeggiamenti a Milano e a Roma, nella scorsa settimana abbiamo assistito anche a quelli lombardi per la salita dal campionato di Serie B di un Monza albergante in cadetteria da ben undici decadi. Merito e frutto del lavoro di Berlusconi e Galliani, che qualche soddisfazione in carriera, a livello calcistico, l’avevano sicuramente vissuta.

A fare rumore, in particolar modo, erano state le dichiarazioni del dottor Silvio che aveva sottolineato sin da subito di voler lanciare il Monza verso una dimensione di non poco conto che permettesse di poter anelare, negli anni, ad un piazzamento europeo.

Tra il dire e il fare ci passa sempre il mare, per carità, ma gli ultimi aggiornamenti lasciano intendere come il presidente abbia intenzioni tutt’altro che ironiche. Secondo Tuttosport, infatti, ci sarebbero anche i biancorossi sulle tracce del Gallo Belotti, in scadenza contrattuale con il Torino e attualmente ben lungi da un accordo con Cairo. Sul quasi ex granata ci sono anche Inter, Milan, Fiorentina, Napoli e Roma.