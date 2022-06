Lautaro colpisce ed affonda, le sue parole fanno gioire i tifosi

Lautaro Martinez grande protagonista nella Finalissima di Wembley contro l’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti.

I vincitori della Copa America schiacciano i campioni dell’Europeo con un netto 3-0. La prima Finalissima va all’Argentina.

L’Argentina, a Wembley, vince la Finalissima contro l’Italia con un netto 3-0 firmato da Lautaro, Di Maria e Dybala. Una partita dominata dall’inizio alla fine dalla selección che mostra di essere di un altro livello rispetto agli azzurri.

I campioni in carica della Copa America, trascinati dal solito e imprendibile Messi, danno una lezione di calcio all’Italia. Se davanti l’Argentina ha dei fenomeni che la Serie A conosce molto bene, in difesa mostra di essere solida e unita.

Un altro grande protagonista della serata di Wembley è l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, autore del gol dell’1 a 0 e dell’assist del secondo gol realizzato da Di Maria.

La sua dichiarazione fa capire tutto, il futuro è ad un passo

Il Toro a fine partita ha parlato ai microfoni della vittoria della sua Nazionale. La squadra è pronta a fare di tutto per regalare ai propri tifosi un altro titolo.

Se il suo futuro all’Inter è incerto, non si può certamente dire la stessa cosa con la Nazionale. L’attaccante ormai è diventato un punto fermo del trio offensivo della selección e le prestazioni confermano quanto sia cresciuto come calciatore.

A fine partita il numero 22 ha voluto esprimere tutta la sua felicità per la vittoria di un’altra coppa con l’Argentina: “La verità è che tutto questo non ha prezzo. Siamo molto contenti per il presente, per il gioco espresso e per quello che è questo gruppo”.

Infine Martinez ha espresso un pensiero verso i suoi tifosi: “L’entusiasmo delle persone è incredibile. La verità è che è bello sentire l’affetto da quando abbiamo iniziato questo cammino. Ci sentiamo sempre vicini al pubblico e questo ci aiuta perché è un vantaggio. Mancano ancora pochi mesi al Mondiale. Sappiamo di avere delle cose da correggere“.