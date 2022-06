Balotelli – Il ritorno in Serie A è possibile: l’attaccante ha già parlato con una squadra!

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe parlare ancora italiano: l’attaccante dell’Adana ha già parlato con un club di Serie A.

Mario Balotelli potrebbe avere ancora un futuro in Serie A: l’attaccante dell’Adana Demirspor ha confermato di avere avuto un contatto con una squadra.

Mario Balotelli e la Serie A potrebbero incrociarsi nuovamente. L’ex attaccante del Brescia sta ritrovando continuità e gol in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor, con cui ha messo a segno 18 reti in 31 presenze in campionato (di cui ben 5 contro il Gotzepe nell’ultima partita) a cui si somma un sigillo in Coppa di Turchia su due apparizioni.

I suoi ultimi anni sono stati complicati a causa di esperienze poco fortunate con Brescia e Monza per motivi differenti, ma l’anno passato sotto la guida di Montella lo sta rigenerando. Ora, per lui, potrebbero riaprirsi le porte del massimo campionato italiano: ci sono stati i primi contatti con una squadra.

Balotelli spera nella Serie A: ritorno in Italia possibile

L’attaccante non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Serie A. Balotelli ci ha già giocato con le maglie di Inter, Milan e Brescia, mentre all’estero ha avuto esperienze con Manchester City, Liverpool, Nizza, Marsiglia e Adana.

Il suo rendimento non è sempre stato costante, ma, come anticipato, la sua stagione in Turchia è stata più che positiva.

Nonostante si trovi bene all’Adana, la possibilità di tornare in Italia potrebbe stimolarlo in modo particolare: sarebbe un’occasione per rimettersi in gioco molto importante.

In Serie A, per ora, il mercato delle punte è piuttosto calmo, ma potrebbe accendersi da un momento all’altro. Balotelli, però, ha ammesso di aver già parlato con una squadra italiana: il Monza.

I biancorossi sono freschi della storica prima promozione in Serie A e sono un club molto ambizioso. Balotelli ci ha già giocato l’anno scorso in Serie B, ma non è stata una stagione fortunata a causa di qualche problema muscolare.

L’attaccante dell’Adana ha partecipato alla festa del Monza per la promozione e ha avuto occasione di salutare i vecchi compagni di squadra.

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha commentato le voci su un possibile ritorno di Balotelli con un semplice “Vediamo“, mentre Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Siamo amici da tanto tempo. Gli ho chiesto se vuole tornare al Monza e mi ha risposto <<domani>>”.

Lo stesso attaccante si è esposto pubblicamente affermando: “Mi piacerebbe tornare in Italia. Vedremo, abbiamo parlato un po’…”.

Il primo contatto avvenuto alla festa per la promozione del Monza, per ora, non avrebbe avuto un seguito. Da capire, dunque, se sia trattato di qualcosa di serio o di “scherzoso”, anche se non è un mistero: Balotelli tornerebbe domani in biancorosso.