Calciomercato, l’ex snobba la Juventus: annuncio ufficiale e niente ritorno

Calciomercato Juventus, arrivano le dichiarazioni del centravanti che gelano diverse squadre, bianconeri compresi.

Come più volte evidenziato servirà ricorrere a plurime migliore in casa Juve in seguito ad una stagione conclusasi in modo infelice, senza trofei e soprattutto con la consapevolezza di dover rinunciare a partire dal mese di agosto a diversi elementi che hanno rappresentato la colonna portante della squadra in questi ultimi anni.

A partire da quel Giorgio Chiellini che ha salutato la squadra in quella gara con la Lazio divenuta poi anche evento di commiato di Paulo Dybala, ancora alle prese circa le prossime scelte professionali per una carriera che, a differenza di quella dell’amico e collega difensore, gli mette a disposizione del tempo per poter far bene e continuare a giocare.

Sostituire uno come Paulo non sarà di certo semplice, soprattutto se si considera la necessità di dover concretizzare operazioni in modo intelligente e senza spendere troppo, alla luce degli altri e non meno urgenti interventi in altre zone di campo.

Fondamentale, poi, la ricerca di un alter-ego al su nominato difensore che possa aumentare le risorse delle retrovie di Allegri, in attesa di valutazioni su quel Federico Gatti reduce da una bella stagione in ciociaria con la maglia del Frosinone e sul quale andranno fatte delle analisi per comprenderne il grado di prontezza per la Serie A.

Calciomercato Juventus, l’attaccante snobba i bianconeri: annuncio ufficiale

Quanto fin qui affermato non deve però far passare in secondo piano la questione legata alla ricerca di un nuovo centravanti. Non perché il tempo di Vlahovic sia già scaduto, anzi. Il serbo, insieme a Federico Chiesa, è uno dei profili maggiormente attesi per il prossimo campionato, nella speranza che i mesi di assestamento e ambientamento a Torino da gennaio in poi gli siano serviti per gettare le basi per un percorso in cui il numero 7 funga da leader e trascinatore.

In attacco, al di là di un nuovo Dybala, servirà cercare un alter-ego dell’ex Fiorentina che possa con lui coesistere in determinate gare e momenti di partita ma garantirne al contempo riposo quando necessario. Questo soprattutto alla luce del sempre più probabile addio di Alvaro Morata, il cui prezzo di riscatto non convince Cherubini, da diverso tempo alla ricerca di una soluzione più economica ma non per questo meno pronta. I profili sondati sono plurimi e, tra i vari, si segnalano diversi striker che ben conoscono il nostro campionato.

A partire da Muriel e Arnautovic, passando per Dzeko e Milik. Proprio il nome di quest’ultimo andrà con ogni probabilità depennato, in seguito alle dichiarazioni da lui giunte in queste ore dal ritiro della Nazionale polacca. Questo lo spunto più significativo dell’ex Napoli attualmente reduce da una grande stagione al Marsiglia, con la casacca della quale è riuscito nuovamente a raggiungere gli alti livelli sciorinati all’ombra del Vesuvio prima del doppio infortunio.

“Voglio restare al Marsiglia, sento di avere ancora tanto da dare e al contempo che questa piazza possa ancora offrirmi molto”. Niente ritorno in Italia per l’ex Serie A.