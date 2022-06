Melissa Satta, infiamma i suoi followers con il suo fisico pazzesco | Difficile non perdere la testa

Melissa Satta ha sfoggiato un fisico invidiabile in una sua ultima foto pubblicata su Instagram. Ecco il post che ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers.

Melissa Satta è un personaggio televisivo italiano con cittadinanza statunitense diventata famosa nel mondo calcistico per essere state legata sentimentalmente prima al bomber Christian Vieri e successivamente a Kevin-Prince Boateng.

Melissa Satta e la foto in costume

Nata a Boston nel 1986, per via di alcuni motivi lavorativi da parte dei suoi genitori, la donna è una cittadina statunitense per nascita e dopo aver trascorso un breve periodo della sua vita negli USA torna in Italia dove comincia a praticare karate diventando cintura marrone dopo aver svolto lo sport in maniera agonistica.

Dal punto di vista sportivo è stata una calciatrice ed ha giocato nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena per poi dopo il diploma iscriversi all’Università LIUM di Milano senza mai però finire gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

I primi passi in questo settore li muove nel 2005 quando entra a far parte del programma condotto da Teo Mammucari, Mio fratello è pakistano per poi successivamente prendere parte al tg satirico Striscia la notizia nei panni di velina mora essendo affiancata prima da Thais Souza Wiggers e successivamente da Veridiana Mallmann, che invece hanno ricoperto il ruolo di velina bionda.

Nel 2006 comincia a dedicarsi alla recitazione debuttando nella seconda stagione de Il Giudice Mastrangelo e successivamente in un piccolo ruolo nella pellicola Bastardi.

Una volta terminata l’avventura di Striscia la Notizia torna a collaborare con Teo Mammucari per il programma Primo e Ultimo per poi apparire sulla BBC in occasione del Saturday Night Live come testimonial di un noto marchio di prodotti per la cosmesi dei capelli.

La forma fisica perfetta

Prende parte al programma della Rai, Lasciatemi Cantare e diventa co-conduttrice del programma sportivo Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo per poi essere sostituita dopo qualche edizione da Wanda Nara.

Dal punto di vista sentimentale è stata fidanzata con Daniele Interrante, ex protagonista di Uomini e Donne e successivamente con Bobo Vieri per poi impegnarsi con il calciatore Boateng separandosi in modo definitivo nel 2020 dopo un ritorno di fiamma.

Da sempre Melissa è amata dal pubblico per via della sua forma fisica e in un ultimo post pubblicato su Instagram la si può vedere in tutta la sua splendida bellezza mentre indossa un costume da bagno che ha mandato in estasi tutti i suoi followers che non hanno non potuto farle i complimenti ancora una volta.