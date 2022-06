Napoli – L’agente di un big non si trattiene: possibile ribaltone nei prossimi giorni

Le parole di un agente di uno dei big del Napoli scuote l’ambiente. Un addio sta diventando sempre più probabile: decisivi i prossimi giorni.

Dichiarazioni a sorpresa: l’agente di un big degli azzurri ha manifestato un certo malumore. Le strade potrebbero presto separarsi.

Questa estate sarà molto importante per il Napoli. Gli azzurri sono stati protagonisti di una buona annata, conclusasi con il terzo posto in classifica e con il sogno scudetto svanito nella parte finale del campionato.

Il lavoro di Spalletti ha portato subito risultati concreti, ma ora l’obiettivo è quello di alzare l’asticella per essere ulteriormente competitivi: per questo motivo, il calciomercato sarà cruciale per la costruzione di una squadra in grado di insediare le concorrenti al titolo.

Al momento ci sono diverse situazioni da risolvere, ma nelle ultime ore si è aperto un nuovo scenario: l’agente di un big ha manifestato l’insoddisfazione del proprio assistito.

Il Napoli perde i pezzi: l’agente allontana il calciatore dagli azzurri

Come anticipato, il prossimo calciomercato sarà molto importante per il Napoli. Gli azzurri hanno già perso Insigne, ma sono al lavoro per la sostituzione: in tal senso, Bernardeschi è sempre più vicino a parametro zero. La fumata bianca per l’ex Juve è attesa a giorni, dopodiché si procederà a visite e firme.

Tuttavia, ci sono anche altri nodi da sciogliere, soprattutto per quanto riguarda alcune situazioni contrattuali complicate. Su tutte, quelle di Mertens ed Ospina: entrambi sono in scadenza, ma l’incertezza regna sovrana sul loro futuro. Discorso simile per altri due big come Fabian Ruiz e Koulibaly, che hanno due contratti con scadenza nel 2023 e che per ora non hanno trovato un accordo per il prolungamento.

Entrambi potrebbero essere ceduti per evitare di perderli a parametro zero fra un anno, ma la tifoseria napoletana non gradirebbe queste ipotesi.

Nel frattempo, l’agente di un altro giocatore si è esposto pubblicamente per manifestare la delusione del proprio assistito. Il giocatore in questione è Matteo Politano.

Mario Giuffredi, procuratore dell’ex Inter, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta, Politano la prenderebbe in considerazione. Se non dovessero arrivare, resterà a Napoli e lo farà con la testa giusta”.

L’agente ha poi confermato come il Valencia possa essere una possibile meta, considerando anche il buon rapporto che lo lega all’allenatore degli spagnoli Gennaro Gattuso. Tuttavia, resta viva anche l’ipotesi della permanenza in Serie A, come squadre come Milan e Roma che già in passato si erano interessate (ma che ora hanno altri obiettivi).

Se Politano dovesse lasciare il Napoli, allora gli azzurri punterebbero con decisione su Deulofeu.