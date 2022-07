Icardi torna in Italia: la clamorosa indiscrezione riporta l’argentino a Milano!

L’attaccante argentino classe 1993 sarebbe pronto a fare il suo ritorno nel massimo campionato italiano.

L’attaccante di Rosario è pronto ad un clamoroso ritorno in Serie A già a partire dalla prossima stagione.

Arrivato in Italia nel 2011, dopo che la Sampdoria lo aveva prelevato dalle giovanili del Barcellona, dove è cresciuto, il classe ’93 si è trasferito all’Inter nel 2013 per appena 13 milioni di euro.

In nerazzurro ha vissuto anni incredibili, non riuscendo a sollevare alcun trofeo ma segnando valanghe di gol in ogni modo possibile, vincendo per ben due volte la classifica cannonieri della Serie A, in entrambe le occasioni a pari merito con un collega nella stagione 2014/15 con 22 gol insieme a Luca Toni e in quella 2017/18 con 29 gol insieme a Ciro Immobile.

Ad inizio 2019 c’è però la rottura con il club nerazzurro, a causa di alcune parole fuori posto da parte dell’agente-moglie Wanda Nara. Una rottura irreparabile per l’Inter che decide di sostituire il calciatore con Romelu Lukaku e vendere Maurito al miglior offerente.

Dopo 219 partite e 124 Icardi lascia l’Inter e si accasa al Paris Saint-Germain, che lo acquista per 50 milioni di euro. Al PSG le cose non vanno alla grande dato che l’abbondanza di giocatori in quel di Parigi non permette al giocatore di esprimersi al meglio, né di ritagliarsi un posto da titolare, tanto che dalla Francia fanno sapere che Icardi è sul mercato.

Fuori portata ma non impossibile

Il club che sembra essere sulle tracce del formidabile centravanti per riportarlo in Serie A è un insospettabile. La neopromossa (per la prima volta nella massima serie) Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Ad alimentare il sogno dei tifosi brianzoli è il figlio del presidente del Monza, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2022/23 ha rilasciato la seguente dichiarazione sull’ex attaccante nerazzurro: “Sarebbe una grande opportunità, vi immaginate se segnasse proprio all’Inter? Magari, però non fatemi andare oltre, mi fido di Galliani”.

Una frase che lascia aperti tutti gli spiragli. Proprio Galliani, in occasione della festa per la promozione, aveva detto a riguardo: “Icardi è fuori portata ma non è impossibile”.

Gli acquisti di Cragno, Ranocchia e Sensi sono solo i primi di un mercato incredibile da parte della squadra lombarda. Galliani sta costruendo un team competitivo, fatto per restare a lungo in Serie A, come dichiarato anche in esclusiva a Sportitalia in diretta telefonica con Michele Criscitiello: “Ci abbiamo impiegato 110 anni per arrivare in A, non scenderemo dopo appena una stagione”.

Certo che l’acquisto di Mauro Icardi sembra veramente proibitivo una squadra appena promossa, ma le vie del mercato sono infinite e anche l’impossibile può realizzarsi in ogni momento.