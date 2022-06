Wanda Nara, mette in mostra il suo lato B spaziale | Fan impazziti sui social

Wanda Nara ha pubblicato un post in cui mostra un bellissimo tramonto e in penombra è possibile vedere il suo lato B. Ecco la foto pubblicata sui social.

È considerata la regina delle Wags, ossia delle mogli, fidanzate e compagne degli sportivi per via della relazione con due calciatori molto famosi. Stiamo parlando di Wanda Nara.

La donna argentina, attualmente è impegnata con il calciatore Mauro Icardi, anche se tra i due negli scorsi mesi ci sono stati alcuni problemi dovuti ad un presunto tradimento dell’uomo nei suoi confronti.

Wanda Nara e la foto del tramonto

Per amore dei suoi figli e per non rovinare un rapporto solido, Wanda Nara ha deciso di perdonare Icardi e di continuare a vivere con lui la storia d’amore che in tanti invidiano, tra cui Cristiano Malgioglio che si è sempre dichiarato innamorato del calciatore.

La donna, ha già un matrimonio alle spalle, quello con l’ex calciatore Maxi Lopez, e dopo oltre quaranta processi la donna ha ottenuto non solo un assegno che verrà destinato ai loro figli fin quando ognuno di loro non raggiungerà il 21° anno d’età, ma anche una villa da 1800 metri quadri nel lussuosissimo quartiere di Buenos Aires, Santa Barbara.

Wanda Nara, ha cominciato la sua carriera lavorando per la rivista Humor en Custodia per poi prendere parte allo show King Corona, del comico argentino Jorge Corona, allontanandosi dal progetto dopo due mesi per via di molestie da parte dell’uomo e di sua moglie nei suoi confronti.

Dopo aver partecipato alla versione argentina di Notti sul ghiaccio e Ballando con Le Stelle, ed ad un programma intitolato El Musical de tus suenos, la donna arriva a Milano, in Italia dove si fa conoscere per via del suo carattere frizzantino.

Il lato B in penombra

Qui viene invitata in molte trasmissioni a tema calcistico, finendo a sostituire Melissa Satta al fianco di Pierluigi Pardo in Tiki Taka, per poi prendere parte come opinionista durante la quarta edizione del reality Grande Fratello Vip al fianco del cantante Pupo.

Wanda Nara spesso pubblica delle foto su Instagram per rimanere in contatto con i suoi fan e in un ultima foto spuntata sul social ha voluto mostrare il bellissimo tramonto che si gode su una spiaggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Quello che però è saltato agli occhi dei suoi followers oltre all’ambientazione paradisiaca è il suo lato B. Infatti in penombra si può vedere Wanda distesa su un enorme letto con un bikini che mette in mostra tutto il suo didietro facendo impazzire i suoi fan.