Calciomercato Roma, Mourinho può abbracciare Isco grazie a Mendes. Di seguito lo scenario.

Da diverso tempo a questa parte i giallorossi sembrano aver messo nel mirino diversi giocatori che permettano di acuire le risorse di uno scacchiere che ha presentato nella prima stagione dello Special One diversi limiti ma che ha al contempo potuto chiosare l’anno con un trofeo mancante da diverso tempo.

La vittoria in Conference League deve però essere, come ammesso dagli stessi addetti ai lavori, un autentico punto di partenza, che permetta di gettare le basi per un progetto che attualmente prevede la presenza di Mou per altri due anni e che non potrà prescindere dall’acquisto di giocatori giusti e degni di essere allenati da un profilo nobile e altisonante come quello di Setubal.

Le trattative di cui detto in questo periodo lasciano intendere come le intenzioni di Pinto siano quelle di rimpolpare plurime regioni di campo, a partire da una difesa che probabilmente sarà riorganizzata con una linea a quattro e che necessiterà di un giusto rincalzo mancino di qualità. A ciò si aggiunga la ricerca del tanto atteso centrocampista e, infine, di un elemento qualitativo non solo che possa fare le veci di Abraham ma che permetta anche di supportare il bomber inglese, quest’anno diverse volte apparso in difficoltà a causa dell’assenza di un elemento importante in fase di rifinitura e assist, eccezion fatta per Capitan Pellegrini.

Calciomercato Roma, Mou vuole Isco ma la concorrenza in Liga è spietata

Ecco, dunque, che i nomi di Dybala o Isco sarebbero praticamente perfetti. Il primo però sembra da tempo essersi promesso all’Inter, per quanto non ci sia ancora stato l’annuncio ufficiale del club meneghino. Marotta aveva lasciato intendere come si stia lavorando in casa nerazzurra per l’approdo dell’ormai ex Juventus.

A Roma, frattanto, continuando a mantenere vivide flebili speranze per la Joya, si continua a monitorare la situazione di Isco Alcaron. Lo spagnolo ha salutato il Real Madrid dopo la vittoria in Champions League ed è adesso alla ricerca di una nuova squadra. Come ribadito anche da Calciomercato.it, l’interesse di Pinto e colleghi è vivido ma il suo futuro è tutt’altro che tracciato.

Alla Roma piace ma il giocatore, pur gradendo la destinazione giallorossa e mourinhiana, avrebbe lasciato intendere di preferire una permanenza in Liga. La palla passa adesso a quel Jorge Mendes che non poca ingerenza ha avuto negli anni nei piani di Mou e che potrebbe risultare jolly decisivo.

Ad oggi, il Betis non ha potuto affondare il colpo a causa del mancato approdo in Champions e difficilmente riuscirà a strappare il sì del talentuosissimo iberico. Il Siviglia di Monchi ha invece deciso di virare su altri obiettivi. Resta sullo sfondo il Valencia di Gattuso, attualmente però alle prese con diversi nodi in uscita e per il quale la vicenda Isco rappresenta momentaneamente solo una nobile e attraente suggestione. Ancora lungi, dunque, dall’essere in uno stadio avanzato, ciò che figura come sicuro è che il futuro di Isco non sarà deciso subito.