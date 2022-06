De Laurentiis accelera per averlo: pronto a tutto, ecco la cifra strepitosa sul piatto

Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino un giocatore e farà di tutto per vedergli indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione: ecco cifre e dettagli.

Il Napoli vuole presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2022/23 con una rosa competitiva sia per provare a vincere lo scudetto sia per andare il più avanti possibile in Champions League.

Tra le squadre più attive della Serie A in sede di calciomercato c’è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono reduci da una stagione tutto sommato positiva, talvolta macchiata da qualche prestazione non all’altezza del livello della squadra. Il terzo posto finale raggiunto in campionato ha comunque permesso al Napoli di riconquistare il pass per la prossima Champions League dopo due anni.

Per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha intenzione di rinforzare la rosa, anche se prima ci sono da sistemare molte situazioni inerenti agli attuali giocatori. Chi dal 30 giugno non sarà più un calciatore del Napoli è sicuramente Lorenzo Insigne, che tenterà un’esperienza in Canada con il Toronto Fc. Insieme a lui lasceranno anche Tuanzebe, Ghoulam, Malcuit e Ounas. Poi c’è da affrontare anche la situazione portiere: Ospina ha il contratto in scadenza e vorrebbe rinnovare, ma molto dipenderà da cosa vorrà fare la dirigenza con Meret.

Inoltre ci sono da affrontare anche le offerte delle big europee per giocatori come Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski e Osimhen. In tal senso il presidente partenopeo è stato chiarissimo: chi vorrà rimanere dovrà farlo per amore della maglia e della città, perché il Napoli non è disposto a proporre rinnovi fuori budget.

L’ex Barcellona attesissimo dai tifosi: in città già pronte le maglie

In entrata invece i colpi ufficiali sono stati già due: Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, presi per colmare le lacune lasciate rispettivamente da Insigne e Ghoulam. Gli acquisti però non sono certamente conclusi, e il prossimo pare essere strettamente legato alla situazione contrattuale di un altro giocatore in bilico: Dries Mertens. Il fuoriclasse belga infatti non ha ancora accettato la proposta di poco più di 1 milione fatta da De Laurentiis e potrebbe decidere di lasciare il Napoli. Al suo posto i partenopei si sono già cautelati con un con un giocatore che in questa stagione ha fatto faville in Serie A: Gerard Deulofeu.

Il 28enne spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona, ha voglia di misurarsi in una big e il Napoli sarebbe la squadra perfetta per lui. Dopo le esperienze all’Everton, al Milan e al Watford, Deulofeu è esploso definitivamente in questa annata con l’Udinese con cui ha segnato 13 gol e fornito 5 assist. De Laurentiis ha messo sul piatto per lui una cifra intorno ai 18 milioni di euro, consapevole che l’esborso per lo stipendio rientrerebbe pienamente nei parametri della società.

Insomma, Deulofeu vuole Napoli e i tifosi sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Se il matrimonio funzionasse, l’attaccante spagnolo potrebbe dare una svolta decisiva alla sua carriera.