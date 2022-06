Pique e Shakira: la storia continua, ora esce fuori una chat piccante con la modella Suzy Cortez

Sulla storia di Pique e Shakira è saltata fuori un’indiscrezione da parte della modella brasiliana Suzy Cortez. Ecco le sue parole.

Negli ultimi giorni tutti i tabloid di calcio e di cronaca rosa di tutto il mondo non stanno facendo altro che parlare della fine della storia d’amore tra Gerard Pique e la sua compagna, la cantante Shakira.

Pique e Sharika: ecco l’indiscrezione della modella brasiliana

I due dopo dodici anni di lungo amore hanno deciso di lasciarsi per via di un presunto tradimento dell’uomo nei confronti della popstar mondiale di 10 anni più grande di lui.

La loro separazione è stata ufficializzata tramite un comunicato ufficiale diffuso dagli agenti della cantante, ma già da tempo si parlava di una crisi tra la coppia che avevano cercato in tutti i modi di mettere a tacere le voci per tutelare i loro figli.

“Siamo spiacenti di comunicare che ci stiamo separando” – si può leggere nel comunicato –“Per il benessere dei nostri figli, che è la nostra priorità assoluta, chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione“.

Gerard Pique e Shakira nonostante vivessero una bellissima storia d’amore e hanno avuto due figli Milan e Sasha ai quale entrambi sono molto affezionati com’è naturale che sia, non si sono mai sposati e quindi non ci sarà nessuna vertenza legale legata ad un risarcimento.

La loro separazione era stata un po’ annunciata seppur in modo velato da Sharika nel suo ultimo brano, Te felicito, in cui da del falso ad un uomo dicendogli che sembra sincero e di averla usata come una delle sue voglie e si congratula con lui per la sua falsità a tal punto da complimentarsi dichiarando che dovrebbe vincere un Oscar.

Le parole di Suzy Cortez

Su questa storia ha voluto mettere bocca anche la modella Suzy Cortez. La bella brasiliana ha raccontato al quotidiano El Diario che il calciatore ha avuto dei comportamenti non bellissimi nei confronti della cantante.

“Questo qui non vale niente” – ha affermato la Cortez – “È stato direttamente lui a mandarmi un messaggio esplicito. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano le loro mogli. Shakira non se lo meritava”.

Con queste parole la donna dimostra solidarietà nei confronti della popstar e implicitamente accusa tutti gli altri giocatori del Barcellona, tranne quelli citati, di infedeltà, rischiando di alzare un nuovo polverone nel mondo del calcio e nelle rispettive Wags, compagne dei giocatori del club spagnolo.