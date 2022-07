Carnevali infuriato mette in piazza la verità su Scamacca: ecco cosa sta accadendo

Giovanni Carnevali, DS del Sassuolo, fa chiarezza sul futuro dell’attaccante sorpresa dello scorso campionato di Serie A: ecco cosa si nasconde dietro le vicende degli ultimi giorni.

La stagione 2021/22 è stata quella della consacrazione per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Il ventitreenne è passato per le giovanili di diverse squadre, Lazio, Roma, PSV Eindhoven e Sassuolo, giocando di fatto l’anno scorso la sua prima stagione da attaccante titolare in una squadra di Serie A. In 36 partite di campionato, il ragazzo romano è riuscito a segnare la bellezza di 36 gol, riuscendo a segnare anche gol molto pesanti come quelli delle vittorie esterne contro Milan e Inter a San Siro, o come quello in casa contro il Napoli che è valso la rimonta contro i partenopei.

Una stagione che ha dato continuità alle buone prestazioni della stagione precedente giocata con la maglia del Genoa, in cui il classe ’99 aveva segnato 8 gol (più 4 in coppa Italia) compreso uno all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ad ora è arrivato a quota 24 gol in 65 presenze nel massimo campionato italiano e sembra non aver intenzione di fermarsi qui.

A suon di prestazioni Gianluca Scamacca si è conquistato la convocazione in nazionale maggiore e ha attratto le attenzioni dei top club italiani e non. Inter, Milan e Juventus sembravano fortemente interessate a prelevare il giovane centravanti dalla squadra emiliana, nonostante la valutazione di oltre 45 milioni di euro, ma anche squadre straniere come PSG e Arsenal erano piombate sull’attaccante.

I club italiani sono tagliati fuori

Il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto chiarezza sul futuro del centravanti numero 91 della squadra neroverde, cercato a lungo dalle top d’Italia e d’Europa grazie alle sue grandi prestazioni.

“A noi farebbe piacere se Scamacca rimanesse nel nostro campionato, ma al momento non ci sono trattative con società di Serie A. Avevamo sentito il Paris Saint-Germain ma sono 10 giorni che non li sentiamo più. Per il campionato italiano non ci sono possibilità”. Sono queste le parole del dirigente degli emiliani, che conferma i contatti che c’erano stati con la squadra campione di Francia, che sembra però aver fatto un passo indietro, complice forse la trattativa che stanno portando avanti con l’Inter per Skriniar.

Da Carnevali arriva qualche parola anche sulle situazioni di Berardi e Frattesi: “Berardi ha la voglia di andare in un grande club ma prima di cederlo ci pensiamo bene, è il nostro giocatore più importante. Su Frattesi c’è ancora distanza nella trattativa con la Roma rispetto al valore che gli abbiamo dato. Lo consideriamo un giovane con ampio margine di crescita.”