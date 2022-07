Carolina Stramare, allenamento bollente con un top e pantaloncino quasi inesistenti | Focosa

Carolina Stramare ha fatto alzare la temperatura dei suoi followers mostrandosi con una divisa d’allenamento quasi inesistente. Ecco la foto.

Carolina Stramare è una modella italiana diventata nota per essere stata eletta la più bella d’Italia nel concorso di bellezza Miss Italia nel 2019.

Classe 1999, la donna nata a Genova, è una grandissima tifosa di calcio a tal punto da essere stata presente sugli spalti durante la finale della Coppa Italia disputata tra Inter e Juventus.

Carolina Stramare e la foto durante l’allenamento

Ma la sua presenza allo stadio potrebbe essere stata non per via del suo spirito sportivo ma bensì per sostenere uno dei due calciatori con cui pare aver avuto una love story.

Da tempo, infatti si parla di un legame avuto dalla bellissima Carolina con il calciatore della Juventus, classe 2000, Dusan Vlahovic, ma da nessuno dei due è mai arrivata una smentita o una conferma.

Nonostante, in molti credessero a una loro storia, su Instagram nelle storie dell’ex Miss Italia è apparso il portiere dell’Inter, Ionut Radu, e i due sono stati avvistati spesso anche assieme.

Per alcuni utenti, i due sono solo grandi amici, ma c’è chi ha parlato anche di un loro flirt. Ma anche questa volta nessuno dei due ha mai fatto parole sulle indiscrezioni.

Carolina, sui social, ha voluto dire la sua riguardo la sua vita privata dichiarando che quando c’è qualcosa di bello che sta accadendo, secondo lei è meglio non renderlo pubblico e dirlo solo a poche persone.

In questo modo, secondo la ragazza genovese, non si rovinerebbe l’aura e i bei momenti che si stanno vivendo, cercando di assaporare a pieno quello che sta accadendo. Pertanto, si è sempre tenuta riservata sulla sua vita privata.

In questo modo, non sapremo se ha avuto dei flirt con questi calciatori o se sia stata solo amicizia, così come non sapremo se Matteo Berrettini abbia cominciato a seguirla sui social solo per simpatia o se tra i due ci sia qualcosa di più, come in molti sospettano.

L’outfit quasi inesistente

La Stramare è abile nel nascondere le sue storie d’amore ma meno a nascondere il suo corpo che mette spesso in mostra sui social tra cui Instagram dove pubblica molti contenuti apprezzati dai fan.

Tra questi anche una storia dove si è fotografata durante un’allenamento all’una e otto minuti di pomeriggio indossando un top e un pantaloncino striminzito mettendo in risalto i suoi muscoli addominali.

Lo scatto, ha fatto alzare la temperatura a tutti i suoi followers che ancora una volta hanno apprezzato il contenuto delle sue storie.