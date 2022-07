Frasi shock del giocatore, le parole gelano l’ambiente: “Qui meglio del Milan”

Continua la fase complicata del mercato del Milan alle prese con lo stallo relativo ai rinnovi di Maldini e Massara. Come se non bastasse sono arrivate delle parole al veleno di un giocatore nei confronti del Milan.

Frasi che hanno suscitato e susciteranno polemica arrivate in maniera del tutto inaspettata.

Il club rossonero adesso è pronto a smentire sul campo le parole del giocatore.

Mercato che si complica, ancora da definire le entrate

Dopo lo Scudetto e uno sprint iniziale nel mercato, tutto lasciava presagire ad un’estate da protagonista del Milan campione d’Italia. Il passaggio di proprietà, con l’ingresso di RedBird che ha rilevato le quote di maggioranza dal fondo Elliott, ha rallentato alcune trattative. Con esso anche il rinnovo dei contratti del duo mercato Maldini-Massara ha obbligato il diavolo a lasciare alcuni affari in stand-by. Trattative che a causa dell’attesa hanno preso una piega sfavorevole per il Milan. Basti pensare a Renato Sanches. Il portoghese era stato individuato da tempo come sostituto ideale di Franck Kessié, in partenza verso Barcellona. Il giocatore gradiva la destinazione e il prezzo del cartellino non doveva essere troppo elevato dato il contratto in scadenza nel 2023. Quando sembrava fatta per il passaggio in rossonero, con tanto di indizi e messaggi social con il connazionale Rafael Leao, il Paris Saint Germain si è inserito e ha nettamente superato il Milan. Sanches gradirebbe anche la destinazione parigina ed il diavolo, così, si allontana sempre più dal suo obiettivo.

L’obiettivo sfumato si presenta: “Volevo già venire qui”

Sempre in casa Lille, oltre alla trattativa per Sanches, da gennaio andava avanti la trattativa per il difensore Sven Botman. Il lungo tira e molla tra il Milan e il club francese ha fatto sfumare l’affare con il difensore olandese che alla fine ha deciso di trasferirsi al ricco Newcastle per iniziare un nuovo ciclo.

Proprio a margine del suo passaggio ai Magpies, il difensore è stato intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf dove non ha risparmiato le frecciate al Milan, ecco le sue parole: “Il grande progetto del Newcastle e il fatto di giocare in Premier League sono stati due aspetti decisivi nel prendere una decisione. Anche il Milan mi aveva dato buone sensazioni, ma il Newcastle di più e mi è sembrato un po’ meglio. La Premier League la sogno da tutta la vita e adesso questo sogno si realizza“.

Parole che non faranno piacere ai tifosi rossoneri che dopo aver sognato di averlo in squadra adesso non rimpiangeranno molto il mancato arrivo di Botman.