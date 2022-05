Cassano infuriato contro la società: urla in difesa l’allenatore ed è baraonda sui social

Antonio Cassano è intervenuto in merito ad una vicenda che sta tenendo banco negli ultimi giorni in Serie A. Le sue parole hanno scatenato la bufera.

Nela diretta live su Twitch della Bobo TV, Antonio Cassano si è espresso sull’attuale situazione che coinvolge uno dei club nelle varie lotte ancora in piedi, le sue parole fanno molto rumore.

La Serie A sta giungendo al termine. A 270 minuti dal termine diventano sempre meno le squadre coinvolte in lotte di ogni tipo e di conseguenza tutte le scelte societrie fanno molto più rumore del solito.

A sole 3 giornate dal termine resta per esempio apertissima l’appassionante lotta scudetto tra Milan ed Inter. I rossoneri hanno un leggero vantaggio sui cugini ma un calendario molto più complesso, i nerazzurri, nonostante 3 avversarie sulla carta più semplici, restano dovranno giocare la finale di Coppa Italia aggiungendo quindi un impegno molto faticoso in più.

Molto interessante anche la lotta europea tra Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Le due squadre della capitale sembrano essere destinate all’approdo in Europa League resta da capire chi come quinta e chi come sesta. Diversa la situazione nella corrsa alla Conference League. Il pareggio interno contro la Salernitana tiene l’Atalanta alle spalle della Fiorentina la quale però viene da 3 sconfitte consecutive. La lotta più interessante però rischia di essere in fondo alla classifica. La corsa alla salvezza è davvero apertissima e ogni risultato rischia di essere decisivo in ottica finale.

Se il Venezia sembra ormai spacciato (il recupero contro la Salernitana ci dirà di più a riguardo) e il Genova sembra dover rinunciare ai sogni di permanenza in Serie A, la corsa tra Cagliari e Salernitana è più aperta che mai.

I campani sono in uno stato psicofisico decisamente migliore di quello avversario e la scontro diretto di questo week end all’Arechi sarà il vero spartiacque.

Sulle vicende di una di queste squadre si è espresso nel corso della Bobo TV Antonio Cassano, le sue parole sono ancora una volta molto forti.

Fantantonio non usa mezze misure e dice la sua: come sempre scatena la polemica

Cassano fa ancora una volta parlare di sè per le sue opinioni.

Il fantasista barese si è questa volta espresso sulla situazione clamorosa del Cagliari.

I rossoblu hanno da poco esonerato l’ormai ex tecnico Walter Mazzarri promuovendo per queste ultime giornate Agostini, una scelta questa che non è affatto piaciuta a Fantantonio.

“Il direttore sportivo chi è? Ha preso la squadra in corsa, ha fatto 27 punti. Ora metti in mezzo sto ragazzo qua, Agostini, con che idea? Di scendere? Ma dillo prima allora”, queste le parole molto dure usate da Cassano che hanno scatenato il web.

L’ex giocatore di Samp e Roma tra le altre si è apertamente schierato con Mazzarri incolpando di tutta questa folle situazione il presidente rossoblu Giulini, non apprezzato anche dai tifosi.

Un Cassano estremamente duro quindi che non lascia spazio a compromessi come tipico dell’ex attaccante della nazionale.