Cassano papà super orgoglioso: ecco in quale squadra gioca il figlio

Il talento è un qualcosa che contraddistingue, a quanto pare, tutti i membri della famiglia Cassano dato che il figlio Christopher ha dimostrato di essere un vero e proprio fuori classe da record.

Nel corso degli anni Antonio Cassano ha avuto modo di mettere in scena il suo talento calcistico, conquistando una lunga serie di successi che gli hanno permesso di diventare uno dei calciatori più forti in serie A nonché tra le punte di diamante della nazionale di calcio italiana.

Dopo l’addio al calcio, così come nel caso del giovane Cristian Totti, Antonio Cassano ha deciso di dedicare tutto il suo tempo alla propria famiglia e quindi fare in modo che i figli possano seguire i propri sogni anche se questi li conducono verso una carriera nel mondo del calcio e il giovane Christopher sembra avere ereditato il talento del padre.

Cassano pazzo di gioia: papà super orgoglioso

Ebbene sì, Antonio Cassano sta rivivendo gli esordi della propria carriera grazie al figlio Christopher che, già da qualche tempo a questa parte, ha deciso di scendere in campo e seguire la passione come il padre prima di lui. Infatti, Nel mirino dell’attenzione del web troviamo una notizia che parla dei successi riscossi dal giovanissimo Cassano in occasione di una recente partita disputata appunto sul campo di calcio.

La news a cui facciamo riferimento, non a caso, è diventata virale in men che non si dica soprattutto a seguito della reazione avuta da Antonio Cassano nel vedere il figlio così addentrato è felice di vivere la propria passione.

In quale squadra gioca Christopher Cassano

La mela non cade mai lontana dall’albero e la conferma di quanto detto arriva dal talento sfoggiato in campo dal giovanissimo figlio di Antonio Cassano, ovvero Christopher.

Il giovane ragazzo da qualche tempo, infatti, indossa la maglia della squadra giovanile del Virtus Entella recentemente a trionfato notevolmente durante la partita contro la squadra avversaria delle giovanili della Sampdoria. Dunque, che sia già notevolmente spianata la strada alla conquista della serie A in futuro per Christopher Cassano?