Bonucci parla da allenatore: la pesante critica al compagno di squadra spiazza tutti

Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della splendida doppietta che lo ha visto protagonista nell’ultima gara di campionato.

Quello che nessuno si aspettava però, è che rendesse pubblica la sua pesantissima considerazione sul compagno di squadra tra i più acclamati dai tifosi: le sue opinioni spiazzano tutti.

La Juventus con una doppietta di Bonucci batte il Venezia e conquista matematicamente l’ultimo posto utile per la prossima Champions League. Un traguardo che a inizio anno non era parso scontato, ma con l’inizio dell’anno nuovo la squadra bianconera ha iniziato a trovare continuità nei risultati.

I senatori della Juve, tra cui il numero 19, stanno trasmettendo ai più giovani quella mentalità che nell’ultimo decennio gli ha contraddistinti e fatto vincere 9 titoli consecutivi. La gara contro il Venezia ha mostrato quella grinta che negli anni scorsi permetteva ai bianconeri di dominare, non a caso i tre punti sono arrivati dall’uomo che meglio sa interpretare quella mentalità, Leonardo Bonucci.

Da bandiera a tecnico: per lui un futuro alla Pirlo?

Intervenuto a “SuperTele”, in onda su Dazn, il difensore della Juventus ha parlato della partita di domenica e della sua doppietta ma anche della stagione che si sta per concludere. Afferma che un po’ di rammarico c’è per come hanno iniziato il campionato perdendo punti importantissimi che hanno impedito di lottare per qualcosa di più della qualificazione in Champions.

Bonucci non si ferma qui, quello che ha detto è assolutamente incredibile. L’obiettivo di quella che sembra essere a tutti gli effetti una pesantissima stoccata al nuovo arrivato Dusan Vlahovic. Uno dei più acclamati dal pubblico bianconero e su cui si sono riposte mille speranze, purtroppo non ancora pienamente soddisfatte.

Queste le parole del difensore bianconero: “Credo che Vlahovic debba capire che deve giocare con meno frenesia quando ha la palla tra i piedi. Ora gli viene chiesto di tenere palla per far salire la squadra e deve capire quale sia la cosa giusta da fare ogni volta. È normale che delle volte possa eccedere nella voglia di fare perché è giovane, ma noi Dusan ce lo teniamo stretto perché da quando è arrivato ci ha dato entusiasmo e gol. È un giocatore molto importante per noi“.

Le parole di Bonucci suonano quasi come una ramanzina da allenatore. ma imputare ad un compagno troppa superbia e dargli direttive su come deve giocare sembra veramente un po’ troppo. La frase non è passata inosservata ed anche i tifosi non hanno visto bene le considerazioni del calciatore contro il compagno, proprio in un momento in cui ci dovrebbe essere maggiore solidità. Sembra una concessione che si dà soltanto a chi, nel futuro, ha già le carte scritte.

Non stupirebbe presumere che tanta libertà sia espressione di una grande sorpresa per i tifosi bianconeri. Parole che fanno presagire un futuro dal allenatore e chissà se gli obiettivi raggiunti quest’anno basteranno per confermare Allegri anche per il prossimo anno o se si possa immaginare una somiglianza con Pirlo e il suo percorso alla Juve.