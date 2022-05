Cassano non le manda a dire: che bordata al calciatore, social sconvolti

By

Antonio Cassano continua a far discutere per le sue dichiarazioni molto forti alla Bobo TV: l’ultimo attacco al giocatore ha fatto il giro del web.

Non sono mai banali le parole di Antonio Cassano e anche questa volta hanno fatto discutere e non poco. L’opinione pubblica si è spaccata nuovamente in due: chi gli dà ragione e chi invece continua a pensare che di calcio ne capisca poco.

Uno degli ultimi veri fuoriclasse del calcio italiano, Antonio Cassano, continua a far parlare di sé alla Bobo Tv, la trasmissione su Twitch ideata da Bobo Vieri e condotta insieme a Lele Adani e Nicola Ventola. Il ragazzo di Bari Vecchia, come un po’ tutti i grandi della storia, è sempre stato genio e sregolatezza, facendo spesso discutere di sé anche per i comportamenti extra calcistici.

La sua carriera da giocatore lo ha però visto con alcune delle maglie più importanti del mondo. La sua stella inizia a brillare il 18 dicembre del 1999, quando ad appena diciassette anni segna il suo primo bellissimo gol in Serie A con il Bari: al San Nicola contro l’Inter di Lippi. Da quel momento diventa Fantantonio, un talento capace di giocate fuori dal comune. La Roma lo acquista e con Francesco Totti si rende protagonista di una delle intese più spettacolari del calcio italiano.

Poi il grande passaggio al Real Madrid dei Galacticos, in cui rimane nella memoria di tutti la conferenza di presentazione con la pelliccia addosso. La sua carriera riparte alla Sampdoria dove insieme a Pazzini riesce a riportare la squadra in Champions League. Poi Milan, Inter, Parma e di nuovo Sampdoria, prima del ritiro nel 2018 pochi giorni prima di iniziare il campionato con l’Hellas Verona.

Le dichiarazioni su Mbappé sono incredibili: nessuno se lo aspettava

Cassano sia da calciatore che nel suo nuovo ruolo di opinionista alla Bobo Tv non le ha mai mandate a dire, senza paura di ribadire il suo pensiero nonostante spesso non fosse il linea con quello comune. Le ultime dichiarazioni riguardano il milionario rinnovo di Kylian Mbappé con il PSG, che tanto ha fatto discutere in questi giorni. Altri tre anni a 50 milioni a stagione + ulteriori 130 milioni di bonus alla firma.

Secondo Cassano, cifre spropositate che testimoniano come il mondo del calcio abbia abbondantemente superato il limite. L’ex fantasista barese ha dichiarato: “Per me è una vergogna. Voleva andare al Real Madrid, 130 milioni di premio fedeltà cosa? Di cosa stiamo parlando? Ma se oggi uno come Maradona giocasse ancora quanto dovrebbe guadagnare? 500-600 milioni al giorno?”.

Parole sempre pungenti, proprio nello stile Cassano, che neanche questa volta ha usato mezzi termini per commentare una delle notizie più chiacchierate negli ultimi giorni.