Mbappé sbanca il mercato: il retroscena folle che lo lega al Milan fa impazzire tutti

Kylian Mbappé è al centro delle cronache per il ricchissimo rinnovo di contratto che lo vedrà al PSG per le prossime tre stagioni. Eppure il suo futuro potrebbe essere legato al Milan: le sue dichiarazioni fanno sognare i tifosi.

Nonostante la parola data a inizio stagione al Real Madrid, Mbappé non ha potuto dire di no alla folle proposta di contratto messa sul piatto da Al-Khelaifi.

Ciò che è successo negli ultimi giorni a Parigi ha del clamoroso ed è emblematico del punto di non ritorno che il calcio di questa era ha raggiunto. Kylian Mbappé infatti sembrava a un passo da firmare per il Real Madrid, ma alla fine ha deciso di rinnovare il suo contratto con il PSG per i prossimi tre anni. Riavvolgendo il nastro, cerchiamo di capire i vari passaggi di questa trattativa.

Mbappé era in scadenza di contratto e aveva sul piatto una grande offerta dal Real Madrid, uno dei più grandi club al mondo, che ha fatto di tutto per accaparrarsi il fenomeno francese. Il classe 1998 ha dato la sua parola al club spagnolo, affermando di voler aspettare il termine della stagione per prendere la decisione finale. Nel frattempo il PSG, e in particolare l’ormai ex direttore sportivo Leonardo, hanno presentato più offerte di rinnovo al giocatore, che però sono state rispedite tutte al mittente.

Così, a poco più di un mese dalla scadenza del contratto, è intervenuto Al-Khelaifi in prima persona. Il proprietario qatariota ha così alzato la posta in palio mettendo sul piatto una cifra fuori da ogni logica. Un nuovo contratto fino al 2025 che potrebbe portare oltre 300 milioni di euro nelle tasche di Mbappé per i prossimi tre anni: 130 milioni di premio alla firma + 50 milioni di euro netti a stagione.

Le parole di Mbappé sul Milan fanno sognare i tifosi: futuro in rossonero per lui?

A quel punto l’attaccante francese, pare anche spinto dalla sua famiglia e dal suo entourage, ha deciso di accettare la proposta. Una scelta che però è difficile da interpretare diversamente se non puramente economica. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Mbappé ha però parlato anche di Serie A e in particolare del Milan, fresco vincitore dello scudetto.

Fin da bambino il suo legame con i colori rossoneri è molto forte: “Da piccolo avevo una baby sitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo un sacco di partite del Milan“. L’attaccante francese ha poi proseguito il suo intervento facendo sognare i tifosi, complimentandosi infine con i rossoneri per la vittoria del titolo: “Dicevo sempre: se giocherò in Italia sarà solo al Milan. D’altronde se avessi detto diversamente, mi avrebbero ucciso… Scherzi a parte, non posso che congratularmi per lo scudetto vinto dal Milan, con tanti amici francesi e Ibrahimovic, una leggenda che rispetto molto”.

E chissà che un giorno il futuro di Mbappé non possa essere proprio con gli attuali Campioni d’Italia. Certamente con queste cifre e con l’attuale politica dei rossoneri, l’affare non può che essere più che impossibile.