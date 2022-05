Inter – Bastoni sempre più corteggiato: le pretendenti sono tre e tutte famosissime, ma i tifosi non ci stanno

Alessandro Bastoni sembra sempre di più l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato: tre top club su di lui, i tifosi insorgono sul web!

L’Inter ha bisogno di fare cassa per poter far partire il proprio calciomercato in entrata. La dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di sacrificare Bastoni: il difensore classe ’99 è infatti uno dei giocatori con più richieste della rosa.

Il calciomercato si avvicina e tutte le squadre di Serie A sono già al lavoro per cercare di programmare la prossima stagione. Una di queste è sicuramente l’Inter di Inzaghi, reduce da un’annata sicuramente positiva ma conclusa con l’amarezza finale dello scudetto perso ai danni dei cugini del Milan. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di rinforzare ulteriormente la rosa e tornare a vincere il tricolore per raggiungere la seconda stella.

Per farlo però l’Inter, come successo nella passata stagione, ha bisogno di cedere uno dei propri gioielli per rimettere i conti a posto. E se l’hanno scorso il sacrificato è stato Achraf Hakimi (a cui poi ha seguito anche la cessione di Lukaku), ora sembra essere il turno di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano classe ’99 si è reso protagonista della sua seconda stagione ad alti livelli dopo quella di apprendimento con Antonio Conte in panchina.

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di molti top club europei che per lui sarebbero pronti a sborsare una cifra molto importante. Il giocatore vorrebbe restare a Milano, ma starebbe valutando attentamente le proposte recapitate negli ultimi giorni. Da parte della società nerazzurra c’è infatti l’idea di poter effettuare una grossa plusvalenza dalla sua vendita.

Sirene eccellenti per il giocatore, deve solo scegliere: non tutti però sono d’accordo

Infatti l’Inter nell’agosto del 2017 prelevò Bastoni dall’Atalanta (club in cui è calcisticamente cresciuto) per circa 30 milioni di euro. Una cifra molto importante che stava a testimoniare come la dirigenza dell’epoca credesse molto nelle potenzialità del ragazzo. Dopo due prestiti di nuovo all’Atalanta e al Parma, Bastoni è tornato all’Inter con cui ha già raggiunto 118 presenze oltre che le prime apparizioni con la Nazionale Italiana.

Adesso per lui l’Inter chiede almeno il doppio della cifra investita cinque anni fa, quindi 60 milioni di euro. Un investimento importante che però non spaventa le tre squadre della Premier League in pole per il giocatore: il Chelsea, il Tottenham di Conte e, soprattutto, il nuovo Manchester United di Ten Hag. Questa notizia ha fatto però ulteriormente infuriare i tifosi dell’Inter, già costretti nella passata stagione a dover affrontare le perdite di alcuni giocatori cardine come Hakimi, Lukaku e, per motivi diversi, Eriksen.

Per aprire un ciclo vincente, l’Inter avrebbe chiaramente bisogno di non vendere i propri migliori giocatori. Bastoni però sembra un sacrificio necessario per ripartire e costruire anche per l’anno prossimo una squadra competitiva.