Catastrofe Ibrahimovic – Imprevisto incredibile mette a rischio il futuro, ecco le ultime novità

Il Milan ha appena conquistato lo Scudetto, ma una pesantissima tegola è toccata ad uno dei giocatori più importanti, nonché leader del diavolo: Zlatan Ibrahimovic. Ecco le ultime novità sulle sue condizioni.

Lo svedese, che a ottobre compirà 41 anni, è stato il trascinatore e il fautore dell’impresa che ha portato il Milan allo Scudetto.

Nonostante l’età che avanza, Zlatan, risulta comunque decisivo anche in una stagione, come questa, in cui ha giocato poco.

Alcuni episodi guastano i festeggiamenti, è polemica

La conquista del diciannovesimo titolo della storia per il Milan è stata una vera e propria impresa. In pochi pensavano che i rossoneri fossero attrezzati per arrivare fino in fondo, con Inter e Juventus sulla carta favorite. La Juve ha completamente steccato il campionato, salvando la stagione con il quarto posto. L’Inter ha combattuto fino alla fine ma alcuni passi falsi, come quello di Bologna, si sono rivelati decisivi.

Nonostante la gioia per la vittoria ottenuta non sono mancati, però, gli episodi che hanno reso agrodolce la festa del Milan. In primis un episodio molto spiacevole è accaduto subito dopo la premiazione al tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. All’allenatore, infatti, è stata sottratta la medaglia celebrativa del titolo. Inoltre, durante i festeggiamenti in pullman a Milano, i giocatori rossoneri hanno esposto uno striscione poco elegante nei confronti dei cugini nerazzurri, suscitando polemiche e costringendo la procura ad aprire un’inchiesta.

Per Ibra il futuro è a rischio, ecco la notizia sul bomber

Oltre le tante polemiche dovute ai festeggiamenti c’è un immagine che senza dubbio raffigura la festa del Milan. Il giocatore più rappresentativo e carismatico, Ibrahimovic, si è mostrato a telecamere e tifosi con un sigaro che celebrava la vittoria.

Nemmeno il tempo di festeggiare che, per lo svedese e per il Milan, è arrivata una vera e propria tegola. L’attaccante ex Inter e Juventus, infatti, è stato costretto ad operarsi per via di un persistente problema al ginocchio sinistro. A renderlo noto è stata proprio la società con un comunicato: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione. L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi“.

I tifosi milanisti tremano, per rivedere il fuoriclasse in campo, infatti, bisognerà aspettare la fine del 2022 o addirittura l’inizio del 2023.