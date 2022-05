Milan – gravissimo episodio durante la festa scudetto: Pioli vittima di aggressione

Stefano Pioli è stato vittima di un grave episodio al termine di Sassuolo-Milan. Quanto accaduto ha macchiato la festa scudetto rossonera.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha vissuto in prima persona un episodio spiacevole durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto sul campo di Reggio Emilia.

Il Milan ha vinto il diciannovesimo scudetto della sua storia dopo undici anni di attesa grazie alla vittoria nell’ultima giornata di campionato sul campo del Sassuolo. Tuttavia, uno spiacevole episodio ha macchiato le festa rossonera a Reggio Emilia, facendo vivere a Stefano Pioli degli attimi di paura per quanto accaduto.

Milan, la festa per il diciannovesimo scudetto della sua storia

Vincendo per 3-0 sul campo del Sassuolo, il Milan ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto. La vittoria è arrivata grazie ai gol di Giroud (doppietta) e Kessiè: entrambi segnati nel primo tempo, a chiudere una pratica che i giocatori non vedevano l’ora di archiviare per poter dedicarsi ai festeggiamenti. I tifosi accorsi a Reggio Emilia hanno vissuto un match da sogno, in quanto i rossoneri sono stati in controllo per tutti i novanta minuti regolamentari, senza mostrare segni di incertezza.

La festa scudetto dei rossoneri ha invaso le strade di tutta in Italia, in particolare quelle di Milano, dove in piazza Duomo si sono riversati migliaia e migliaia di tifosi increduli ed esultanti per quanto conquistato dalla propria squadra del cuore. Anche a Reggio Emilia al fischio finale è partita la festa, momento in cui molti dei 20.000 tifosi milanisti accorsi al Mapei Stadium si sono riversati in campo per vivere da protagonisti i festeggiamenti con i propri beniamini. Tuttavia, uno sgradevole episodio è successo a Stefano Pioli: ecco quanto è accaduto al tecnico rossonero.

Pioli, il grave episodio a fine partita smorza i festeggiamenti

Al termine del match tra Sassuolo e Milan un grave episodio ha smorzato la festa rossonera. Il tecnico Stefano Pioli si è ritrovato vittima di un fatto che ha in parte rovinato la festa.

A Stefano Pioli è stata infatti sottratta la medaglia della vittoria che aveva al collo. Quando i tifosi hanno assaltato il campo, uno di loro gliel’ha improvvisamente strappata lasciando sul tecnico una gran paura. Le sue parole a riguardo: “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”. Immediate la replica della Lega Serie A, che ha voluto tranquillizzare l’allenatore: “Ehi, mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani”.