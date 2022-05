Juventus beffata: il centrocampista sceglie il Bayern Monaco per cifre incredibili

Sfuma definitivamente un obiettivo di mercato per la Juventus: un centrocampista nel mirino dei bianconeri sceglie il Bayern Monaco.

La Juve programma il futuro, ma deve fare i conti con un obiettivo di mercato che è ormai definitivamente sfumato.

La Juve ha archiviato la passata stagione e pensa al futuro. I bianconeri hanno chiuso al quarto posto, centrando l’obiettivo minimo stagionale della qualificazione in Champions League. Le aspettative in estate erano differenti, ma un avvio di campionato abbastanza complicato ha cambiato le carte in tavola. Ad ogni modo, una seconda parte di stagione positiva ha permesso alla squadra di Allegri di rimontare le avversarie.

L’intenzione per la prossima annata è quella di competere per lo scudetto, come lo stesso allenatore ha dichiarato. Perché ciò sia possibile, però, sarà necessario un massiccio intervento sul mercato. La dirigenza sta muovendo i primi passi, ma un obiettivo è ormai definitivamente sfumato: il Bayern Monaco è pronto a chiudere.

Ormai è fatta: il Bayern Monaco lo aspetta

Come anticipato, il calciomercato sarà fondamentale per la prossima stagione della Juve. La dirigenza ha anticipato due colpi a gennaio che sarebbero stati effettuato in estate: Vlahovic e Zakaria. Tuttavia, i rinforzi necessari sono ancora numerosi, soprattutto perché Chiellini, Dybala e Bernardeschi sono tre partenti annunciati.

Tutti i reparti richiedono un intervento e i primi nomi iniziano a circolare con insistenza. Per l’attacco piacciono Di Maria e Perisic, che però ora è vicino al rinnovo con l’Inter. Sono sotto osservazione anche Zaniolo e Raspadori, anche se al momento queste piste si stanno raffreddando. In difesa, invece, verrà valutato Gatti (preso a gennaio e lasciato in prestito al Frosinone) e alcune indiscrezioni riportano un interesse per Acerbi.

A centrocampo, invece, la situazione è molto chiara. Premettendo che molto dipenderà da eventuali uscite, la Juve sogna il ritorno di Paul Pogba a Torino. La trattativa sarebbe ben avviata, ma l’interesse del PSG è ancora vivo. Niente da fare, invece, per un altro obiettivo: Ryan Gravenberch ha scelto il Bayern Monaco.

La Juve ha seguito il centrocampista dell’Ajax per diverso tempo, ma ultimamente si era defilata. L’interesse del Bayern, infatti, ha immediatamente spazzato ogni tipo di concorrenza. Il club bavarese ha trovato facilmente un accordo con il calciatore e con la società olandese.

I tedeschi pagheranno circa €25 milioni per il cartellino di Gravenberch: la cifra è relativamente bassa per il mercato di oggi. La motivazione, però, è legata alla situazione contrattuale dell’olandese, che sarebbe andato in scadenza nel 2023. Pur di non perderlo a parametro zero, l’Ajax ha accettato questa offerta a cui si aggiunge anche una percentuale sulla possibile futura cessione da parte del Bayern Monaco.

Il centrocampista raggiungerà Mazraoui, che dall’Ajax ha già completato il passaggio a parametro zero al club bavarese.