CLAMOROSA ULTIM’ORA – Chelsea ad un passo dalla vendita, nell’affare anche la Juve!

Il Chelsea potrebbe finalmente aver trovato un nuovo proprietario: le notizie dell’ultima ora parlano infatti di un’offerta molto convincente per rilevare l’ex club di Abramovich. Ecco chi l’ha consegnata, il nome vi lascerà a bocca aperta!

Sono ore molto calde per quanto riguarda il futuro dei Blues: tra le tante offerte per accaparrarsi il club di Stamford Bridge, ne è arrivata una che convince in particolar modo gli addetti ai lavori.

Il Chelsea, a causa della guerra mossa da Putin contro l’Ucraina, sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti ai vertici del club. Il governo inglese di Boris Johnson ha infatti inserito Roman Abramovich nella lista dei sette oligarchi russi puniti per i legami con il presidente del Cremlino dopo la violenta invasione della Russia.

Abramovich non potrà più fare affari nel Regno Unito, non potrà più mettere piede sul suolo britannico e si è visto congelare tutti i suoi beni, incluso il Chelsea. In questi giorni sono arrivate numerose offerte per prelevare il club detentore della Champions League, nessuna però convincente come quella presentata nelle ultime ore.

Infatti la famiglia Ricketts e Ken Griffin hanno formato un gruppo di investimento che presenterà un’offerta formale nella giornata di venerdì: ecco tutti i dettagli.

Chelsea, il futuro del club sarà in mani solide

La famiglia Ricketts rappresenta un offerente già molto noto nel mondo dello sport: infatti sono i proprietari dei Chicago Cubs, una delle franchigie più importanti della Major League Baseball. Gli ultimi sei anni sono stati i più floridi nella storia del club, con la vittoria delle World Series e la ristrutturazione da 1 miliardo di dollari della casa della squadra, il Wrigley Field, una delle arene sportive più storiche degli Stati Uniti costruita nel 1914. Una fonte vicina al consorzio ha affermato che ha rappresentato il più grande progetto di restauro di uno stadio finanziato da privati ​​nella storia degli USA.

Il coinvolgimento di Ken Griffin aggiunge un enorme peso finanziario all’offerta. È il fondatore e amministratore delegato di Citadel Asset Management e uno dei dirigenti di maggior successo nella storia di Wall Street. La rivista Forbes ha recentemente stimato la sua ricchezza in 26,5 miliardi di dollari, che lo rendono l’individuo più ricco ad essere stato pubblicamente collegato all’asta del Chelsea finora. Gli acquirenti hanno confermato l’offerta, definita dalla stampa inglese come la più completa sul tavolo.

Il nome insospettabile che si nasconde dietro l’affare: ecco chi ha consegnato l’offerta della concorrenza

La telenovela sembra quindi essere arrivata a un punto di svolta, con i tifosi del Chelsea che sperano presto di poter accogliere la nuova proprietà. Tuttavia c’è da vedersela con un concorrente di tutto rispetto. Sul tavolo delle offerte il cui termine per la presentazione è fissato ad oggi, è comparsa una proposta altrettanto convincente. A depositarla è un ex calciatore della nostra nazionale amatissimo in tutto il mondo.

Il titolare della trattativa è il milionario Nick Candy, titolare di una delle più grandi e fiorenti agenzie per la vendita di immobili di lusso in tutto il mondo. Tifosissimo del Chelsea da bambino, l’imprenditore britannico si è affidato ad un nostro connazionale per spuntarla. Il nome è quello di Gianluca Vialli, ex bandiera della Juventus ed attuale capo della delegazione nazionale italiana che si è detto orgoglioso di fare da tramite per una causa così importante. Vedremo chi la spunterà.